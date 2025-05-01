Acun Ilıcalı kayıtları dinletti! Adem'in abisi hem sitem etti hem özür diledi: Öncesinde yapılan esprileri kesip...

Survivor'da Batuhan ve Adem'in ailesi gündeme bomba gibi düştü. Adem Kılıçcı’nın ağabeyi Taner Kılıçcı'nın tehdit içeren ses kaydını paylaşan Acun Ilıcalı gündeme geldi.

Adem'in ağabeyi Taner Kılıçcı’nın "Şayet yarışmayı kaybedersek her şeyi yapacağım. Pankartlar açıp gerekirse orayı yakıp yıkacağım" sözlerini duyan Ilıcalı Adem'den ailesiyle görüşmesini istedi.

Acun Ilıcalı Adem'e "Seninle son 10 yılımızda problem sayımız 3 çıkmaz herhalde. Yarın için burada iletişim hakkı veriyoruz sana. Yanlış bir durum var. Sen bunu düzeltiyorsun. Bir de takdir edersin ki abinin finale gelmemesini rica ediyoruz" dedi.

ADEM'İN ABİSİ TANER'DEN ÖZÜR AÇIKLAMASI

Adem Kılıçcı'nın ağabeyi Taner Kılıççı konuyla ilgili sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. ''Yahu çok komiksiniz, tamamen şaka, eğlence amaçlı, gırgırına güldüğümüz diyaloglardı. Öncesinde yapılan esprileri kesip ses kaydı yapmışlar. Allah akıl fikir versin ne diyeyim" diyen Taner Kılıççı şunları söyledi:

"Bu tarz bir konunun bu kadar farklı bir boyuta taşınması gerçekten üzücü. Biz bunu aramızda makara, mizah ve saçmalık olarak söyledik. En ufak bir art niyet yoktu. Yanlış anlaşıldım. Tüm Acun Medya’dan ve herkesten özür dilerim.''