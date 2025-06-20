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Acun Ilıcalı'nın 20 milyon Euro'luk yatı Göcek'te! O detaya bir bakan bir daha baktı

Acun Ilıcalı'nın 20 milyon Euro değerindeki yatının içindeki detaylar bu yaz da gündeme geldi. Göcek'te görüntülenen devasa yata yapılan o detaya bir bakan bir daha baktı.

Acun Ilıcalı'nın 20 milyon Euro'luk yatı Göcek'te! O detaya bir bakan bir daha baktı
Kubra Akalın

MYNET DETAY- Net serveti 100 milyon dolardan fazla olduğu varsayılan Acun Ilıcalı’nın özel hayatı ve mal varlığı da merak ediliyor. Acun Ilıcalı’nın kızları Banu, Leyla, Melisa ve Yasemin’in başharflerinden oluşan BALMY isimli yat bu yaz da Göcek'te görüntülendi.

2019’da özel sipariş olarak verilen ve 2022’de teslim edilen 20 milyon Euro değerindeki yatın içinde yok yok!

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Altı kamarası tamamen çelik ve alüminyumdan üretilen yatın iç tasarımı da dikkat çekiyor. BALMY, her katında uzun camları ile sürekli doğal ışık alma özelliğin sahip.

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47 metre uzunluğunda bulunan BALMY yatın yanında elektrikli sörf tahtası, su bisikleti, iki hız teknesi, dizel jet botu ile kendi içerisinde tamamlanan parçalarıyla göz kamaştırıyor. Yat 10 kişilik misafir kapasitesi ve 8 kişilik mürettebatı ile denizde maksimum 14.5 deniz mili hıza sahip.

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Ayak tenisi sahası, havuz ve beş yatak odası bulunan yat ayrıca spa havuzu ve arka şezlonglar için yer alan bölümü, korunaklı kokpiti, kıç tarafında bulunan oturma alanıyla denizin tadını çıkarmak için mükemmel bir manzaraya sahip.

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Ancak Acun Ilıcalı bununla da kalmadı ve yata bir eklenti daha yaptırdı. Acun Ilıcalı lüks yatına voleybol sahası taktırarak yine adından söz ettirdi.

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Acun Ilıcalı
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