Acun Ilıcalı'nın eşi Ayça Çağla Altunkaya Hasan Can Kaya'ya konuk oldu! O anlar sosyal medyayı salladı

Konuşanlar Exxen'de yoğun ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Hasan Can Kaya'nın her sözüyle konuklarını kırıp geçirdiği programda seyirciler de oldukça iddialı açıklamalara imza atıyor.

Programın son bölümüne Acun Ilıcalı'nın eşi Ayça Çağla Altunkaya katıldı. Altunkaya'yı izlemeye gelenler arasında görenler çok şaşırdı.

Hasan Can Kaya 'Kanalın sahibinin kim olduğunu biliyorsunuz. Benim sevgili abim, Acun abicim. Onun sevgili eşi burada Çağla Hanım.' diyerek Ayça Çağla Altunkaya'yı izlemeye gelenlere takdim etti.

'İZİN VERİRSEN BAŞLAYACAĞIM'

Hasan Can Kaya sözlerine; 'Bugün biraz Fenerbahçe'yi öveceğiz.' diyerek devam etti ve 'Çağla başlayabilir miyim? Kanalın sahibi olarak. İzin verirsen başlayacağım. Bir de lavaboya gideceğim birazdan onu da izin alırsam senden.' diye konuştu.

Hasan Can Kaya'nın bu esprili yaklaşımları stüdyoda kahkaha tufanına neden oldu. Programdaki bu anlar ise kısa sürede sosyal medyada konuşulanlar listesine girdi.