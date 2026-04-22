Acunmedya’dan global başarı: Romanya ve Yunanistan’ın ardından Meksika’da da zirvede

Performansın ve büyük ödüllerin ön planda olduğu Exatlon Mexico, 11. sezonuyla izleyicilere her hafta sürpriz dolu anlar sunmaya devam ederken, bu sezon elde ettiği yüksek reyting performansıyla da dikkat çekiyor.

Acunmedya ayrıca geçtiğimiz haftalarda prodüksiyonlarını üstlendiği Yunanistan ve Romanya’da yayınlanan Survivor programlarıyla her iki ülkede de en yüksek izlenme oranlarına ulaşarak birinci sırada yer almıştı.

ULUSLARARASI FORMATLAR HAYATA GEÇİYOR

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Acunmedya, Dominik Cumhuriyeti’nde yer alan ve dünyanın en büyük, en kapsamlı açık hava prodüksiyon merkezlerinden biri olan ACM Production Hub’da; “Survivor”, “Exatlon”, “Darts Party”, “MasterChef”, “The Voice” ve “La Isla” gibi uluslararası formatları hayata geçiriyor.

Acunmedya, yüksek yapım kalitesi ve güçlü global içerik ağıyla ABD, Almanya, Meksika, Çekya, Slovakya, Macaristan, Romanya, Yunanistan, Sırbistan ve Hırvatistan başta olmak üzere pek çok ülkede yayın faaliyetlerini sürdürürken, geliştirdiği projelerle uluslararası televizyon sektöründeki etkisini artırmaya ve global başarı hikâyelerine imza atmayı sürdürüyor.