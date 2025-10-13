Acunmedya MIPCOM’da dünya devleriyle yan yana!

22 ülkeye ihraç ettiği formatlarla dikkat çekerek, fuarda büyük ilgi gören standında güçlü yapım kapasitesini ve zengin içerik portföyünü sergiliyor.

Exatlon, Darts Party, Survivor, MasterChef, O Ses, La Isla gibi programları, Dominik Cumhuriyeti’ndeki dünyanın en büyük ve en geniş çekim alanına sahip açık hava stüdyoları ACM Production Hub’da üreterek yüksek prodüksiyon gücüyle öne çıkan Acunmedya, içeriklerini ABD, Almanya, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, Çekya, Slovenya, Slovakya, Macaristan, Romanya, Yunanistan, Sırbistan, Hırvatistan, Bulgaristan gibi ülkelerle dünya pazarına sunmaya devam ediyor.