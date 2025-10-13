MAGAZİN

Acunmedya MIPCOM’da dünya devleriyle yan yana!

Cansu Akalp

Acunmedya uluslararası arenadaki başarısını, Cannes’da düzenlenen dünyanın en prestijli televizyon fuarı MIPCOM’da bir kez daha ortaya koyuyor.

22 ülkeye ihraç ettiği formatlarla dikkat çekerek, fuarda büyük ilgi gören standında güçlü yapım kapasitesini ve zengin içerik portföyünü sergiliyor.

Acunmedya MIPCOM’da dünya devleriyle yan yana! 1

Exatlon, Darts Party, Survivor, MasterChef, O Ses, La Isla gibi programları, Dominik Cumhuriyeti’ndeki dünyanın en büyük ve en geniş çekim alanına sahip açık hava stüdyoları ACM Production Hub’da üreterek yüksek prodüksiyon gücüyle öne çıkan Acunmedya, içeriklerini ABD, Almanya, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, Çekya, Slovenya, Slovakya, Macaristan, Romanya, Yunanistan, Sırbistan, Hırvatistan, Bulgaristan gibi ülkelerle dünya pazarına sunmaya devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Exatlon Challenge
En Çok Aranan Haberler

