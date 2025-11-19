MAGAZİN

Adam grubunun vokalisti Mykhailo Klymenko komaya girdi! Tedaviye yanıt vermiyor

Küresel ölçekte hit olan 'Dance with me Slowly' ve 'Au au' şarkılarının sahibi Mykhailo Klymenko, komaya girdi. Bir süredir hastanede tedavisi devam ettiği öğrenilen sanatçının tedaviye yanıt vermediği öğrenildi.

Öznur Yaslı İkier

Geçtiğimiz yıllarda yayınlanan 'Danwe with me slowly' ve 'Au au' şarkıları ile ünü Ukrayna'nın dışına çıkan ve küresel ölçekli projelere imza atan sanatçı Mykhailo Klymenko, tedavi gördüğü hastanede komaya girdi.

Üzüntü verici gelişmeyi sanatçının Instagram sayfasından eşi Oleksandra Klymenko duyururken, söz konusu paylaşımda genç sanatçının son durumuna ilişkin bir fotoğrafa yer verildi.

TEDAVİYE YANIT VERMİYOR

Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaklaşık 2 aydır tedaviye yanıt vermediği öğrenilen Klymenko, beyin zarlarını etkileyen nadir ve son derece tehlikeli bir hastalık olan tüberküloz menenjit tespitiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Ünlü sanatçının ailesi, hayranlara seslenerek dua etmelerini talep ederken, ünlü sanatçının tedavi sürecini devlet yetkililerinin de yakından takip ettiği öğrenildi.

