Adaylardan CV toplamıştı! Derin Talu'nun sevgilisiyle son pozları sosyal medyayı salladı! 'Sevgili kriterlerinde bu yoktu'

Eski haber spikeri Defne Samyeli ile mimar Eren Talu'nun kızları Deren ile Derin sık sık gündeme geliyor.

Ünlü çiftin büyük kızları Deren oyunculuk ve modellik yaparak adından söz ettirirken, küçük kızları Derin Talu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Derin Talu son olarak yaptığı aşk ilanıyla adından söz ettirmişti. Daha önce sevgili kriterlerini sıralayan ve sosyal medyadan CV toplayan Talu aradığı aşkı Tanalp Tokgöz'te buldu.

İkili birlikte bir düğüne katıldı ve birlikte peş peşe pozlar verdiler. Derin Talu'nun giydiği derin yırtmaçlı elbisesinin dekoltesini ise sevgilisinin kapatmaya çalıştığı görüldü.

Tanalp Tokgöz'ün Derin Talu'ya karşı sergilediği dekolteleri kapatma adına sergilediği koruyucu tavırlar, dikkatlerden kaçmadı.

YORUM YAĞDI

Sosyal medyada bu konuda; "Sevgili kriterlerinde bu özellik yoktu" ve "Bütün günü dekolte kapatmaya çabalamakla mı geçiyor" şeklinde yorumlar yapıldı.