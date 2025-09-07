MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Adaylardan CV toplamıştı! Derin Talu'nun sevgilisiyle son pozları sosyal medyayı salladı! 'Sevgili kriterlerinde bu yoktu'

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim son olarak yaptığı aşk ilanıyla dikkat çekmişti. Derin Talu şimdi de sevgilisiyle birlikte verdiği pozlarla dikkat çekti. Talu'nun peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

Adaylardan CV toplamıştı! Derin Talu'nun sevgilisiyle son pozları sosyal medyayı salladı! 'Sevgili kriterlerinde bu yoktu'
Öznur Yaslı İkier

Eski haber spikeri Defne Samyeli ile mimar Eren Talu'nun kızları Deren ile Derin sık sık gündeme geliyor.

Ünlü çiftin büyük kızları Deren oyunculuk ve modellik yaparak adından söz ettirirken, küçük kızları Derin Talu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Derin Talu son olarak yaptığı aşk ilanıyla adından söz ettirmişti. Daha önce sevgili kriterlerini sıralayan ve sosyal medyadan CV toplayan Talu aradığı aşkı Tanalp Tokgöz'te buldu.

Adaylardan CV toplamıştı! Derin Talu nun sevgilisiyle son pozları sosyal medyayı salladı! Sevgili kriterlerinde bu yoktu 1

İkili birlikte bir düğüne katıldı ve birlikte peş peşe pozlar verdiler. Derin Talu'nun giydiği derin yırtmaçlı elbisesinin dekoltesini ise sevgilisinin kapatmaya çalıştığı görüldü.

Adaylardan CV toplamıştı! Derin Talu nun sevgilisiyle son pozları sosyal medyayı salladı! Sevgili kriterlerinde bu yoktu 2

Tanalp Tokgöz'ün Derin Talu'ya karşı sergilediği dekolteleri kapatma adına sergilediği koruyucu tavırlar, dikkatlerden kaçmadı.

Adaylardan CV toplamıştı! Derin Talu nun sevgilisiyle son pozları sosyal medyayı salladı! Sevgili kriterlerinde bu yoktu 3

YORUM YAĞDI

Sosyal medyada bu konuda; "Sevgili kriterlerinde bu özellik yoktu" ve "Bütün günü dekolte kapatmaya çabalamakla mı geçiyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü oyuncu evleniyor! Mardin'de nişan yapıldı Ünlü oyuncu evleniyor! Mardin'de nişan yapıldı
İkinci kez baba oldu! İsmini bakın ne koydu İkinci kez baba oldu! İsmini bakın ne koydu

Anahtar Kelimeler:
Deren Talu Derin Talu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlk +18 konserleri sosyal medyayı salladı! Sahna kıyafetleri ve dansları olay oldu

İlk +18 konserleri sosyal medyayı salladı! Sahna kıyafetleri ve dansları olay oldu

Özgür Özel'den çok konuşulacak kurultay çıkışı! Kılıçdaroğlu ile görüşmesini de anlattı

Özgür Özel'den çok konuşulacak kurultay çıkışı! Kılıçdaroğlu ile görüşmesini de anlattı

Savcı katilinin babası: "Çok uğraştım, oğlumu ondan koparamadım"

Savcı katilinin babası: "Çok uğraştım, oğlumu ondan koparamadım"

Herkesi ters köşe yaptı! Okan Buruk'tan canlı yayında Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Herkesi ters köşe yaptı! Okan Buruk'tan canlı yayında Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Yol isteyen ambulansa sinirlendi! Resmi kurum içinde sıkıştırıp bir minibüs dolusu adam çağırdılar

Yol isteyen ambulansa sinirlendi! Resmi kurum içinde sıkıştırıp bir minibüs dolusu adam çağırdılar

'O rakamı geçerse...' Gram altın için fiyat verdi! Artışta onu da işaret etti 'Göze çarpmıyor ama...'

'O rakamı geçerse...' Gram altın için fiyat verdi! Artışta onu da işaret etti 'Göze çarpmıyor ama...'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.