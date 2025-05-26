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Adem ve Aycan arasındaki samimiyet aşka yoruldu! Kavga çıkınca 'kıskançlık krizi' yorumları geldi

Survivor'da bu sezon da Aycan ve Adem arasında aşk iddiaları gündemden düşmüyor. Son olarak ise Aycan, Adem'e ağır ithamlarda bulunurken, Adem de Aycan'a 'Çocuksun!' dedi. Sosyal medyada ise ikilinin arasındaki gerilim 'kıskançlık krizi' olarak yorumlandı.

Adem ve Aycan arasındaki samimiyet aşka yoruldu! Kavga çıkınca 'kıskançlık krizi' yorumları geldi
Kubra Akalın

Olayların eksik olmadığı Survivor 2025 de aşk iddiaları da zaman zaman gündeme geliyor. Daha önceki sezonda Aleyna ve Yunus Emre arasındaki iletişim sık sık aşk iddialarını beraberinde getirmişti. Bu sefer ise Adem ile Aycan arasındaki yakınlık gündemde.

Haklarında aşk iddiası ortaya atılan Aycan Yanaç ve Adem, bu kez fena tartıştılar.

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Adem'in Ayşe hakkında olumsuz yorumlar yapıp oyun alanında sarılmasına tepki gösteren Aycan, onu iki yüzlülükle suçladı.

Adem ise Aycan'ın davranışları karşısında 'Çocuksun' dedi. Konu daha sonra Sema'ya geldi ve Adem, Sema'nın her anlamda kredisinin daha fazla olduğunu söyledi.

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Bu anlar sosyal medyada da çok konuşuldu. Survivor seyircileri Adem ve Aycan arasında yaşanan gerilimi 'kıskançlık krizi' olarak yorumladı.

Survivor'da sezon başı da Adem ve Senem arasında aşk iddiası sosyal medyada konuşulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Aycan Yanaç Adem Kılıçcı
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