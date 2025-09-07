Adı rol arkadaşı Şükrü Özyıldız ile aşk dedikodularına karıştı! Tuba Büyüküstün'den açıklama gecikmedi

Sosyal medyanın tanınan isimlerinden biri olan Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız uzun zamandır birlikteydi. Çift geçtiğimiz şubat ayında ayrılık kararı alarak herkesi şaşırttı.

Şükrü Özyıldız hakkında yeni bir aşk iddiası gündeme geldi. Netflix'te yayınlanan Zeytin Ağacı dizisinin kadrosuna dahil olan Özyıldız'ın Tuba Büyüküstün ile aşk yaşadığı iddia edildi.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

İddialar karşısında sessizliğini bozan Tuba Büyüküstün'den açıklama geldi. Ünlü isim yaptığı açıklamada, "Bazı magazin hesapları tarafından çıkarılmış aşk haberlerinin aslı yoktur. Tüm ekiple beraber harika bir çekim süreci geçirdik" ifadelerini kullandı.