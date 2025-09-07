MAGAZİN

Adı rol arkadaşı Şükrü Özyıldız ile aşk dedikodularına karıştı! Tuba Büyüküstün'den açıklama gecikmedi

Netflix'te yayınlanan ve üçüncü sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Zeytin Ağacı setinde aşk iddiaları gündeme geldi. Tuba Büyüküstün ve Şükrü Özyıldız'ın yeni bir aşka yelken açtığı konuşulmaya başlandı. Büyüküstün'den iddialara açıklama geldi.

Öznur Yaslı İkier

Sosyal medyanın tanınan isimlerinden biri olan Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız uzun zamandır birlikteydi. Çift geçtiğimiz şubat ayında ayrılık kararı alarak herkesi şaşırttı.

Şükrü Özyıldız hakkında yeni bir aşk iddiası gündeme geldi. Netflix'te yayınlanan Zeytin Ağacı dizisinin kadrosuna dahil olan Özyıldız'ın Tuba Büyüküstün ile aşk yaşadığı iddia edildi.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

İddialar karşısında sessizliğini bozan Tuba Büyüküstün'den açıklama geldi. Ünlü isim yaptığı açıklamada, "Bazı magazin hesapları tarafından çıkarılmış aşk haberlerinin aslı yoktur. Tüm ekiple beraber harika bir çekim süreci geçirdik" ifadelerini kullandı.

Şükrü Özyıldız Tuba Büyüküstün
