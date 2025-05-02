Adı ünlü fenomen ile anılmıştı! Lucas Torreira'nın yanındaki gizemli kadın bakım kimmiş

Evlenmeleri beklenen ünlü oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira çiftinden gelen haber sevenlerini üzmüştü.

Oyuncu Özkan, ayrılık sonrası yaptığı açıklamada ilk kez iddiaları doğrulamıştı.

Devrim Özkan’dan sonra adı fenomen Duygu German’la anılan Lucas Torreira, önceki gün Nişantaşı’nda gizemli arkadaşıyla görüntülenmişti.

GİZEMLİ KADIN BAKIN KİMMİŞ

İkilinin hızla kameralardan uzaklaşması ve kameraları görünce ayrı yönlere gitmesi dikkat çekmişti. Torreira’nın yanında görüntülenen kişinin Fransız moda tasarımcısı Essin Baris olduğu ortaya çıktı.

Daha önce birçok ünlü ile çalışan modacının Torreira ile aşk mı yaşadığı yoksa iş anlaşması mı yaptığı henüz netlik kazanmadı.