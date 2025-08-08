MAGAZİN

Adını değiştirip ülkeyi terk etti! Avrupa Yakası'nın Victoria'sı Didem Erol ikinci kez anne oldu

Avrupa Yakası'nın Victoria'sı Didem Erol, adını ve hayatını tamamen değiştirip Amerika'ya yerleşmişti. Yeni bir hayatı olan Erol ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Serah Henesey adıyla hayatına devam eden güzel oyuncu son pozlarıyla beğeni topladı.

Kubra Akalın

Avrupa Yakası dizisinde "Victoria" karakteriyle hafızalara kazınan Didem Erol değişen hayatıyla şaşırmıştı.

Adını Serah Henesey olarak değiştirip Avustralya vatandaşı olan Didem Erol, Amerika'da yaşamaya karar vermişti. Kariyerine de Amerika'da devam etme kararı alan Didem Erol, 49 yaşında ikinci kez anne oldu.

Didem Erol şu anki adınıyla Serah Henesey anne olduktan sonra son halini paylaşarak şunları yazdı:

"Dünyaya hoş geldin Jack Cowles. Oglumuz Haziran ayi sonunda bize merhaba dedi. Çok tatli miniğimiz, çok mutluyuz ve bize verilen bu mucize için çok şükrediyoruz. Kurabiye kokulu bir sevgi yumağı o. Çok sevgiden kalp dolar, taşarmış."

ALDIĞI MALİKANE GÜNDEM OLMUŞTU

Didem Erol Oscarlı oyuncu Hilary Swank'in Los Angeles'taki lüks malikanesini 10 milyon dolara satın aldıklarını 2022 yılında açıklamıştı. 1928 yılında inşa edilen evde 6 yatak odası, 6 banyo, meyve ve sebze bahçeleri, yüzme havuzu, sinema odası bulunuyor.

