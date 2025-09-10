Adli kontrolle serbest bırakılmışlardı! Manifest'in konser videolarına erişim engeli

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Şişli Küçükçiftlik Park konser alanında 6 Eylül 2025’de Manifest isimli müzik grubu tarafından verilen halka açık konser sırasında, şarkı söyleyen grup üyeleri ile sahnede dans ve gösteri yapan şahıslar hakkında 'hayasızca hareketler' ve 'teşhircilik' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALMIŞLARDI

Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi'den oluşan müzisyen grup Manifest, soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkmış ve haklarında adli kontrol ile yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

GÖRÜNTÜLER ENGELLENDİ

Engelli Web adlı X (Twitter) hesabı, Manifest’in hakkında soruşturma başlatılan ve gündem olan konserine ait görüntülerin, “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişime engellendiğini duyurdu.