Adli kontrolle serbest bırakılmıştı! Berdan Mardini'nin ifadesi ortaya çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan ünlü şarkıcı Berdan Mardini’nin ifadesi ortaya çıktı.

Burak Doğan'ın haberine göre, uyuşturucu madde kullanmadığını dile getiren ünlü şarkıcı ifadesinde şunları söyledi;

“Ben 2003 yılında şöhret oldum. Sanatçı ve şarkıcıyım. Aynı zamanda şu anda Mardin'de Rose damascena gül tesisi damıtma fabrikası ve 500 dönüm gül bahçelerim vardır.

Ayrıca yönetmiş olduğum Mardini Kozmetik adında bir kozmetik markam vardır. Hakkımda yapılan ihbarın yaptığım işler nedeniyle ve daha önce ailevi problemler nedeniyle husumet kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Uyuşturucu madde kullanmam söz konusu değildir. Kanımda veya herhangi bir vücut örneğimde uyuşturucu maddeye rastlanmayacaktır.

Telefonumu rızamla teslim ettim ancak şifremi ailevi ve ticari sır sebepleriyle vermek istemedim. Husumet nedeniyle gözaltına alındığımı ve yaptığım iş nedeniyle işlerimin baltalanması kastıyla böyle bir soruşturmaya maruz kaldığımı düşünüyorum.”