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Adli kontrolle serbest bırakılmıştı! Şakir Paşa Ailesi'nin başrolü Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltı sonrası paylaştı! ''İtaat etmiyoruz...''

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin başrolü Cem Yiğit Üzümoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı boykot çağrılarından dolayı gözaltına alınmış ve ifadesi alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan gözaltı sonrası ilk paylaşım geldi. Ünlü ismin sözleri kısa sürede gündem oldu.

Adli kontrolle serbest bırakılmıştı! Şakir Paşa Ailesi'nin başrolü Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltı sonrası paylaştı! ''İtaat etmiyoruz...''
Öznur Yaslı İkier

Boykota destek verdiği için gözaltına alınan 11 kişiden biri olan Şakir Paşa Ailesi'nin başrolü Cem Yiğit Üzümoğlu, dün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ünlü ismin boykot paylaşımları yüzünden gözaltına alınması büyük tepki çekmiş Oyuncular Sendikası, Üzümoğlu'na destek vermek için soluğu Çağlayan Adliyesi'nde almıştı.

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İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Üzümoğlu, “Anayasal haklarımızı hatırlatmaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok. Mücadele etmeye devam edeceğiz” demişti.

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YİNE PAYLAŞIM YAPTI

Üzümoğlu sosyal medya üzerinden paylaşım yapmaya devam ediyor. Ünlü isim ''Herkese gösterdiği destek için teşekkür ederim. Eğer birlik olursak, eğer öteki demeden kol kola olursak, eğer barış içinde sözümüzü söylemekten çekinmezsek, umut dolu güzel günler bizimdir. Hapsedilen gençlerimiz, yarınlarımız, gelecek cumhurbaşkanlarımız, mühendislerimiz doktorlarımız, sanatçılarımız için mücadele etmek zorundayız. Bu memleket bizim. Gelecek bizim.'' ifadelerini kullandı.

CEM

Cem Yiğit Üzümoğlu ayrıca siyah bir ekran paylaşıp 'Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz' dedi.

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boykot Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi Cem Yiğit Üzümoğlu
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