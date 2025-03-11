Afra Saraçoğlu Şeyma Subaşı’nın eski eşi Meedo ile anılıyordu! Tepkisi gündem oldu

Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu’nun, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir’le yaşadığı aşk sık sık gündeme geliyor. Zaman zaman ayrılık iddiasıyla gündeme gelen ikiliden Afra Saraçoğlu son olarak Paris Moda Haftası'ndan adından söz ettirdi.

Afra Saraçoğlu’nun son günlerde ise kalbini Şeyma Subaşı’nın eski eşi Muhammed Alsaloussi’ye kaptırdığı iddia edildi. Söylenene göre ikili Yunanistan’da sürpriz bir buluşma gerçekleştirdi.

Moda haftası dönüşü havaalanında görüntülenen güzel oyuncuya bu iddialar soruldu.

Afra Saraçoğlu hakkında çıkan bu haberler sorulunca kusma hareketi yapıp teşekkür etti. Oyuncunun bu tepkisi sosyal medyada "Hakkını veren bir tepki", "Bu saçma iddiaya bu saçma tepki","Kadını bezdirdiler" yorumları geldi.

ŞEYMA SUBAŞI YERDEN YERE VURDU

Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde eski kocasına dair "Sosyopat" demiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şu anda Allah'ım şükürler olsun da hani o dönemi ben çok ağır yaşadım o karanlık dönemden o kadar güzel çıktım ki ama çok acıydı çok ağladım. Kendime saygım kalmadı."