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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir hakkında bomba iddia! Yalı Çapkını için final çanları çalıyor!

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.02.2025 12:37
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Star Tv'de yayınlanan ve cuma akşamlarına damga vuran Yalı Çapkını dizisinde işler bir türlü beklendiği gibi gitmiyor. Her bölümüyle tepki çeken dizi için final çanları çalmaya devam ediyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı dizi için final tarihi öne bile alınabilir...

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir hakkında bomba iddia! Yalı Çapkını için final çanları çalıyor!

Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisi için erken final iddiaları gündeme geldi.

Yeni sezonda izleyiciyi bir türlü memnun edemeyen Yalı Çapkını dizisinde reytinglerde de istenen başarı yakalanamadı. Yurt dışı satışı iyi olan dizi için geçen sezon final kararı alındı ancak vazgeçilmişti.

Bu sezon ise 100. bölümde final yapması beklenen diziden kötü bir haber daha geldi.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin yapımcısı Onur Güvenatam Yalı Çapkını’nın reytingleri her hafta giderek düşse de yurt dışı satışlarının da etkisiyle dizinin dalya yapmadan bitmesini istemiyor.

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SETİ OLUMSUZ ETKİLEDİLER

Ancak tam bu sırada Yalı Çapkını'nın başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’in ihanet iddiaları sebebi ile ayrılmaları sette çalışma ortamını olumsuz etkiledi.

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Dizi setinde bu kez geçmişte yaşanan ayrılıklardan daha çok gergin bir ortamın olduğu öğrenildi. Bu nedenle dizinin 100. bölümü göremeyeceği ve erken final yapabileceği iddiaları gündeme geldi.

Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu yalı çapkını Mert Ramazan Demir
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