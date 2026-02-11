MAGAZİN

Ahmet Kural oğlu Demir'in yüzünü ilk kez gösterdi! Beğeni yağdı

Ahmet Kural ile Çağla Gizem Kural, oğulları Demir'in fotoğrafını ilk kez sosyal medya paylaşımlarıyla takipçileriyle buluşturdu. Demir Kural'ın ilk karesi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ahmet Kural oğlu Demir'in yüzünü ilk kez gösterdi! Beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Ahmet Kural, Temmuz 2023'te dört yıllık birlikteliğini evlilikle taçlandırarak avukat Çağla Gizem Şahin ile dünyaevine girmişti.

Ünlü çift, 2024'te ilk çocukları Kemal'i kucaklarına alarak anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Mutlu aileden bir güzel haber daha eylül ayında gelmiş, Ahmet Kural ile Çağla Gizem Kural, ikinci oğulları Demir'in doğumuyla mutluluklarını katlamıştı.

Ahmet Kural oğlu Demir in yüzünü ilk kez gösterdi! Beğeni yağdı 1

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, minik Demir'in yüzünü bugüne kadar hiç göstermemişti.

Ahmet Kural oğlu Demir in yüzünü ilk kez gösterdi! Beğeni yağdı 2

Ahmet Kural - Çağla Gizem Kural, oğulları Demir'in yüzünü ilk kez takipçileriyle paylaştı. Demir Kural'ın ilk karesi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

