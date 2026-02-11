Ahmet Kural oğlu Demir'in yüzünü ilk kez gösterdi! Beğeni yağdı

Ünlü oyuncu Ahmet Kural, Temmuz 2023'te dört yıllık birlikteliğini evlilikle taçlandırarak avukat Çağla Gizem Şahin ile dünyaevine girmişti.

Ünlü çift, 2024'te ilk çocukları Kemal'i kucaklarına alarak anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Mutlu aileden bir güzel haber daha eylül ayında gelmiş, Ahmet Kural ile Çağla Gizem Kural, ikinci oğulları Demir'in doğumuyla mutluluklarını katlamıştı.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, minik Demir'in yüzünü bugüne kadar hiç göstermemişti.

Ahmet Kural - Çağla Gizem Kural, oğulları Demir'in yüzünü ilk kez takipçileriyle paylaştı. Demir Kural'ın ilk karesi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.