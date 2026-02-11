Yeraltı dizisi setinde kriz iddiası! Devrim Özkan ile Sümeyye Aydoğan arasında gerginlik mi yaşandı?

MYNET DETAY- Yeraltı dizisinin setinde yaşandığı öne sürülen bir gerginlik magazin kulislerini hareketlendirdi. Now'un iddialı dizisi 3. bölüme ekrana gelmeye hazırlanırken iki kadın oyuncu arasında gerilim yaşandığı konuşulmaya başlandı.

X'te konuşulan iddiaya göre, dizinin başrol oyuncularından Deniz Can Aktaş’a partner olarak kimi görmek istediği soruldu. Aktaş’ın bu soruya Sümeyye Aydoğan yanıtını verdiği ileri sürüldü.

Bu gelişmenin ardından Devrim Özkan’ın kuliste sinirlendiği ve masadaki eşyaları fırlatarak seti terk ettiği öne sürüldü. Söz konusu iddia kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, dizi ekibinden ya da oyunculardan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Set arkasında yaşandığı iddia edilen olayla ilgili taraflardan henüz doğrulama yapılmadı. Kulislerde konuşulan iddiaların ne kadarının gerçeği yansıttığı ise belirsizliğini koruyorken Devrim Özkan'ın Deniz Can Aktaş ile olan fotoğrafını profilden kaldırması da gözlerden kaçmadı.

Gözler şimdi oyunculardan ya da yapım şirketinden gelecek olası açıklamaya çevrildi.