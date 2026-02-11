MAGAZİN

Yeraltı dizisi setinde kriz iddiası! Devrim Özkan ile Sümeyye Aydoğan arasında gerginlik mi yaşandı?

Yeraltı dizisi setinde yaşandığı öne sürülen gerginlik iddiası magazin kulislerini karıştırdı. İddiaya göre Deniz Can Aktaş’ın partner olarak Sümeyye Aydoğan’ı seçmesi sonrası Devrim Özkan’ın kuliste tepki göstererek seti terk ettiği konuşuluyor. Taraflardan ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

MYNET DETAY- Yeraltı dizisinin setinde yaşandığı öne sürülen bir gerginlik magazin kulislerini hareketlendirdi. Now'un iddialı dizisi 3. bölüme ekrana gelmeye hazırlanırken iki kadın oyuncu arasında gerilim yaşandığı konuşulmaya başlandı.

X'te konuşulan iddiaya göre, dizinin başrol oyuncularından Deniz Can Aktaş’a partner olarak kimi görmek istediği soruldu. Aktaş’ın bu soruya Sümeyye Aydoğan yanıtını verdiği ileri sürüldü.

Yeraltı dizisi setinde kriz iddiası! Devrim Özkan ile Sümeyye Aydoğan arasında gerginlik mi yaşandı? 1

Bu gelişmenin ardından Devrim Özkan’ın kuliste sinirlendiği ve masadaki eşyaları fırlatarak seti terk ettiği öne sürüldü. Söz konusu iddia kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, dizi ekibinden ya da oyunculardan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Set arkasında yaşandığı iddia edilen olayla ilgili taraflardan henüz doğrulama yapılmadı. Kulislerde konuşulan iddiaların ne kadarının gerçeği yansıttığı ise belirsizliğini koruyorken Devrim Özkan'ın Deniz Can Aktaş ile olan fotoğrafını profilden kaldırması da gözlerden kaçmadı.

Yeraltı dizisi setinde kriz iddiası! Devrim Özkan ile Sümeyye Aydoğan arasında gerginlik mi yaşandı? 2

Gözler şimdi oyunculardan ya da yapım şirketinden gelecek olası açıklamaya çevrildi.

Anahtar Kelimeler:
Deniz Can Aktaş devrim özkan
