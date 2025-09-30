Ahu Yağtu beyin anevrizması teşhisi sonrası hastane odasından paylaştı! Sağlık durumunu açıkladı

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu baygınlık geçirmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Menajerlik şirketi tedavisi süren oyuncunun sağlık durumu hakkında şunları söylemişti:

"Ahu Yağtu, dün geçirdiği baygınlık sonrasında bir tedavi sürecine girmiştir. Kendisine tüm tetkikler sonrasında beyin anevrizması teşhisi konulmuş olup, sağlık durumunun iyi ve tedavi sürecinin başladığını bilmenizi isteriz."

Hastane odasından paylaşım yapan Ahu Yağtu sağlık durumunu açıkladı.

Hızla toparlandığını belirten Ahu Yağtu, "Hızla toparlanıyorum, foto isteyenlere gelsin. Geçen gün hastaneden bu kare" ifadelerini kullandı.