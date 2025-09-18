Ahu Yağtu kimdir, kaç yaşında? Ahu Yağtu hastalığı beyin anevrizması nedir?

Son olarak Atv ekranlarında yayınlanan Kardelenler dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan ünlü oyuncu Ahu Yağtu bu defa korkuttu.

Oyuncu Ahu Yağtu'nun rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yapılan tetkiklerin ardından ünlü oyuncuya beyin anevrizması teşhisi konuldu. Konuyla ilgili açıklama Ahu Yağtu'nun menajerlik ajansından geldi:

"Ahu Yağtu, dün geçirdiği baygınlık sonrasında bir tedavi sürecine girmiştir. Kendisine tüm tetkikler sonrasında beyin anevrizması teşhisi konulmuş olup, sağlık durumunun iyi ve tedavi sürecinin başladığını bilmenizi isteriz. Sevgiler.. "

AHU YAĞTU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

11 Temmuz 1978 tarihinde İzmir'de doğdu. Çocuk yaşta model olmaya karar verince İzmir'den İstanbul'a taşındı. 2001 yılında Tan Sağtürk ile beraber Biri Bizi Gözetliyor yarışma programının ilk sunuculuklarını yaptılar.

2000 yılında kendisinden 17 yaş büyük olan Cankat Doğan Akçura ile evlendi. 2005 yılında boşandı.

BEYİN ANEVRİZMASI NEDİR?

Beyin anevrizması , beyin damarlarının duvarındaki zayıflamış bir bölgenin balon gibi şişmesiyle oluşan ciddi bir sağlık sorunudur. Bu durum genellikle belirti vermeden ilerler, ancak büyüdüğünde ya da patladığında şiddetli baş ağrısı, mide bulantısı, görme bozuklukları, bilinç kaybı ve hatta felç gibi hayati tehlike yaratan komplikasyonlara yol açabilir.

En sık rastlanan nedenler arasında genetik yatkınlık, yüksek tansiyon, sigara kullanımı ve damar duvarını zayıflatan diğer faktörler bulunur. Beyin anevrizmasının tedavisi, patlama riskine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak cerrahi klipsleme veya endovasküler embolizasyon gibi yöntemlerle yapılabilir.