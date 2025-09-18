MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ahu Yağtu kimdir, kaç yaşında? Ahu Yağtu hastalığı beyin anevrizması nedir?

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'dan korkutan bir haber geldi. Ünlü ismin fenalaşarak apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yapılan tetkiklerin ardından ünlü oyuncuya beyin anevrizması teşhisi konuldu. Ahu Yağtu kimdir, kaç yaşında? Ahu Yağtu hastalığı beyin anevrizması nedir? gibi soruların yanıtları da yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı.

Ahu Yağtu kimdir, kaç yaşında? Ahu Yağtu hastalığı beyin anevrizması nedir?
Öznur Yaslı İkier

Son olarak Atv ekranlarında yayınlanan Kardelenler dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan ünlü oyuncu Ahu Yağtu bu defa korkuttu.

Oyuncu Ahu Yağtu'nun rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yapılan tetkiklerin ardından ünlü oyuncuya beyin anevrizması teşhisi konuldu. Konuyla ilgili açıklama Ahu Yağtu'nun menajerlik ajansından geldi:

"Ahu Yağtu, dün geçirdiği baygınlık sonrasında bir tedavi sürecine girmiştir. Kendisine tüm tetkikler sonrasında beyin anevrizması teşhisi konulmuş olup, sağlık durumunun iyi ve tedavi sürecinin başladığını bilmenizi isteriz. Sevgiler.. "

Ahu Yağtu kimdir, kaç yaşında? Ahu Yağtu hastalığı beyin anevrizması nedir? 1

AHU YAĞTU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

11 Temmuz 1978 tarihinde İzmir'de doğdu. Çocuk yaşta model olmaya karar verince İzmir'den İstanbul'a taşındı. 2001 yılında Tan Sağtürk ile beraber Biri Bizi Gözetliyor yarışma programının ilk sunuculuklarını yaptılar.

2000 yılında kendisinden 17 yaş büyük olan Cankat Doğan Akçura ile evlendi. 2005 yılında boşandı.

Ahu Yağtu kimdir, kaç yaşında? Ahu Yağtu hastalığı beyin anevrizması nedir? 2

BEYİN ANEVRİZMASI NEDİR?

Beyin anevrizması , beyin damarlarının duvarındaki zayıflamış bir bölgenin balon gibi şişmesiyle oluşan ciddi bir sağlık sorunudur. Bu durum genellikle belirti vermeden ilerler, ancak büyüdüğünde ya da patladığında şiddetli baş ağrısı, mide bulantısı, görme bozuklukları, bilinç kaybı ve hatta felç gibi hayati tehlike yaratan komplikasyonlara yol açabilir.

En sık rastlanan nedenler arasında genetik yatkınlık, yüksek tansiyon, sigara kullanımı ve damar duvarını zayıflatan diğer faktörler bulunur. Beyin anevrizmasının tedavisi, patlama riskine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak cerrahi klipsleme veya endovasküler embolizasyon gibi yöntemlerle yapılabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özel hayatıyla gündemde! Model sevgilisi ve ailesi hep yanındaÖzel hayatıyla gündemde! Model sevgilisi ve ailesi hep yanında
Sevda Türküsev bu sefer de Pınar Altuğ'un yogasına taktı!Sevda Türküsev bu sefer de Pınar Altuğ'un yogasına taktı!

Anahtar Kelimeler:
Ahu Yağtu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.