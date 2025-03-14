Akasya Durağı'nın haylaz Can'ı Erimşah Bora oyunculuğu bırakıp sırra kadem bastı! Yeni mesleği herkesi şaşırttı

Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen ve Onur Şan gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Akasya Durağı dizisinde hayat verdiği Can karakteri ile hafızalara kazınan Erimşah Bora bu dizinin ardından ortalardan kayboldu.

Dizide şoför Sinan ve kuaför Gülbin'in haylaz oğlu 'Can' karakterini canlandıran Erimşah Bora uzun zamandır gözlerden uzak sakin bir yaşam sürüyor.

Akasya Durağı'nın final yapmasının ardından adeta sırra kadem basan Erimşah Bora'nın son hali ve yeni mesleği herkesi şaşırttı.

Şimdilerde 26 yaşında olan Erimşah Bora, 2016 yılında Marmara Üniversitesi Fizik bölümünü kazandı ancak hayali olan oyun sektörü için radikal bir kararla üniversiteden ayrıldı.

YENİ MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

Daha sonra özel bir üniversitede Endüstriyel Tasarım bölümünü kazanan Erimşah Bora, aktif bir şekilde çalışma hayatına atıldı. Oyun tasarımcılığı yapan Erimşah Bora sosyal medya hesabını da gizli kullanıyor.

Erimşah Bora'nın son halini ise görenler inanamıyor. Ünlü isme; 'Çok değişmiş', 'Başkası olmuş', 'Tanıyamadım' gibi yorumlar yapıldı.