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Akasya Durağı'nın Zeyno'su Sitare Akbaş özel hayatıyla gündemde! Gönlünü yakışıklı oyuncuya kaptırdı

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Akasya Durağı'nda hayat verdiği 'Zeyno' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Sitare Akbaş bu dizinin ardından birçok projede boy gösterdi. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren ünlü isim şimdi de özel hayatıyla gündemde. Sitare Akbaş, gönlünü yakışıklı oyuncuya kaptırdı.

Akasya Durağı'nın Zeyno'su Sitare Akbaş özel hayatıyla gündemde! Gönlünü yakışıklı oyuncuya kaptırdı
Öznur Yaslı İkier

2008-2012 yılları arasında yayımlanan komedi ve aile türündeki televizyon dizisi Akasya Durağı o döneme damga vurmuştu.

Büyük bir ilgiyle takip edilen dizide canlandırdığı 'Zeyno' karakteriyle dikkat çeken Sitare Akbaş son olarak Kızıl Goncalar dizisinde rol almıştı.

Akasya Durağı nın Zeyno su Sitare Akbaş özel hayatıyla gündemde! Gönlünü yakışıklı oyuncuya kaptırdı 1

Yıllar içindeki değişimiyle zaman zaman gündem olan ünlü isim şimdi de özel hayatıyla konuşulmaya başlandı. Bir dönem Murat Dalkılıç ile sevgili olan Sitare Akbaş gönlünü meslektaşına kaptırdı.

Akasya Durağı nın Zeyno su Sitare Akbaş özel hayatıyla gündemde! Gönlünü yakışıklı oyuncuya kaptırdı 2

Yakışıklı oyuncu Cengiz Orhonlu'yla birlikte görüntülenen Sitare Akbaş el ele poz vererek aşkını ilan etti.

Akasya Durağı nın Zeyno su Sitare Akbaş özel hayatıyla gündemde! Gönlünü yakışıklı oyuncuya kaptırdı 3

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Anahtar Kelimeler:
Sitare Akbaş Kızıl Goncalar
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