Akasya Durağı'nın Zeyno'su Sitare Akbaş özel hayatıyla gündemde! Gönlünü yakışıklı oyuncuya kaptırdı

2008-2012 yılları arasında yayımlanan komedi ve aile türündeki televizyon dizisi Akasya Durağı o döneme damga vurmuştu.

Büyük bir ilgiyle takip edilen dizide canlandırdığı 'Zeyno' karakteriyle dikkat çeken Sitare Akbaş son olarak Kızıl Goncalar dizisinde rol almıştı.

Yıllar içindeki değişimiyle zaman zaman gündem olan ünlü isim şimdi de özel hayatıyla konuşulmaya başlandı. Bir dönem Murat Dalkılıç ile sevgili olan Sitare Akbaş gönlünü meslektaşına kaptırdı.

Yakışıklı oyuncu Cengiz Orhonlu'yla birlikte görüntülenen Sitare Akbaş el ele poz vererek aşkını ilan etti.