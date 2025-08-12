MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Akif Ertugay hayatını kaybetti! Ünlü isimler yasa boğuldu

Müzik sektörünün duayen isimlerinden prodüksiyon amiri Akif Ertugay hayatını kaybetti. Ertugay'ın ölümü sevenlerini ve ünlüler dünyasını yasa boğdu.

Akif Ertugay hayatını kaybetti! Ünlü isimler yasa boğuldu
Öznur Yaslı İkier

Müzik dünyasının tanıdığı isimlerinden Akif Ertugay, yaşamını yitirdi. Prodüksiyon amiri olan Ertugay, kalp krizi nedeniyle hayata veda etti.

Aylin Aslım, Gonca Vuslateri, Yeşim Salkım ve Işın Karaca gibi isimlerde yaşadıkları üzüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Akif Ertugay hayatını kaybetti! Ünlü isimler yasa boğuldu 1

Akif Ertugay, yarın İzmir Torbalı Ayrancılar Egekent 4 Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlanacak.

Gonca Vuslateri sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda; 'Hoşça kal canımız' ifadelerini kullandı.

Akif Ertugay hayatını kaybetti! Ünlü isimler yasa boğuldu 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Boşanma iddiaları gündeme geldi! Son hamlesi şaşırttı! Önce sildi sonra... Boşanma iddiaları gündeme geldi! Son hamlesi şaşırttı! Önce sildi sonra...
Hayat hikayesi yürek burktu! Gözyaşlarını tutamadı! O anlara yorum yağdı Hayat hikayesi yürek burktu! Gözyaşlarını tutamadı! O anlara yorum yağdı

Anahtar Kelimeler:
ünlü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hükümet ilk zam oranını açıkladı!

Hükümet ilk zam oranını açıkladı!

Deprem uzmanı İçelli Ege'yi işaret etti

Deprem uzmanı İçelli Ege'yi işaret etti

Metroda yaptığı pes dedirtti! Yakalanınca telefonunu kırdı

Metroda yaptığı pes dedirtti! Yakalanınca telefonunu kırdı

2 aylık Deren Lina'nın kahreden ölümü!

2 aylık Deren Lina'nın kahreden ölümü!

Dünyanın en büyük bankası Türkiye'de 5 şubesini kapatıyor!

Dünyanın en büyük bankası Türkiye'de 5 şubesini kapatıyor!

Ve Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe formasını giyeceği maç

Ve Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe formasını giyeceği maç

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.