'Akli dengesi yerindedir' raporu alarak evlenmişti! İnan Kıraç için Adli Tıp Kurumu raporunu tamamladı! Vasi tayin edilmeli

İnan Kıraç, 2024 Aralık ayında Emine Alangoya ile evlenmesinin ardından kızı İpek Kıraç, İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesine başvuruda bulunarak babasının evliliğinin iptalini istemişti.

Mahkeme bunun üzerine İnan Kıraç'ın akli melekelerinin yerinde olup olmadığına karar verilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine hükmetti.

ADLİ TIP RAPORU HAZIRLANDI

İş insanı İnan Kıraç hakkında evliliğinin iptali istemiyle açılan dava kapsamında Adli Tıp Kurumunca rapor hazırlandı.

Söz konusu raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İnan Kıraç, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden aldığı "Akli melekeleri yerindedir" raporu ile Büyükçekmece Belediyesi'nde gizlice dünya evine girmişti. İnan Kıraç'ın eşi eski Koç Holding çalışanı 75 yaşındaki Emine Alangoya'nın bu dördüncü evliliğiydi.