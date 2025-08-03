Alaçatı'daki mekanına silahlı saldırı düzenlenmiş ayağından vurulmuştu! Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı'yı vuranlar tutuklandı

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Hacımemiş Mahallesi’ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Melik Efe A. (19) ve Hüseyin Kerem A. (19), içki içtikten sonra taşkınlık çıkardı.

Mekan sahibi Mustafa Aksakallı, duruma müdahale etmek isterken şüphelilerden biri tarafından tabancayla ateş açılarak sağ bacağından iki kurşunla yaralandı. Seken kurşunlardan biri de Zeynep G.’ye isabet etti.

Kavgada kırılan camlar nedeniyle Kubilay Ege E. (20), Ahsen İrem T. (20), Elifnaz Y. (20), Dila B. (21) ve Rabia Merve C. (33) de yaralandı. Cep telefonuyla kaydedilen olayda, silah sesleri sonrası müşterilerin panikle kaçıştığı ve çığlık attığı anlar görüntülendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler Melik Efe A. ve Hüseyin Kerem A.’yı gözaltına aldı. Şüphelilerin poliste verdikleri ilk ifadelerde, olayın masalarıyla ilgilenilmediği gerekçesiyle başladığını iddia ettikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

(DHA)