Alemin Kıralı'nın Oben ve Ayben'i yıllar sonra buluştu! Güzelliklerine beğeni yağdı

Bir döneme damga vuran, Şafak Sezer, Zeynep Gülmez, Oya Başar, Evrim Akın gibi isimlerin rol aldığı Alemin Kıralı dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Özellikle dizide Oben'i canlandıran Birsu Demir son haliyle gündeme geliyordu.

Birsu Demir'in yıllar içindeki değişimi sık sık sosyal medyanın gündemine gelirken bir isim daha dikkat çekti.

Dizide Ayben'i canlandıran Elvin Levinler de güzelliğiyle adından söz ettiriyordu.

Oben ve Ayben kardeşleri canlandıran Birsu Demir ve Elvin Levinler, yıllar sonra bir araya geldi. Birsu Demir, o anları "Alemin Kıralı'ndan bir paralel evrene: Oben ve Ayben yeniden bir arada" yazarak TikTok hesabından paylaştı.

Elvin Levinler de o anları "Yıllar sonra yan yana güzel kardeşimleyiz" dedi.

Sosyal medyada ikilinin son hallerine beğeni yağarken "Çok güzelsiniz" mesajları da gecikmedi.