Alemin Kıralı'nın Oben ve Ayben'i yıllar sonra buluştu! Güzelliklerine beğeni yağdı

Bir döneme damga vuran Alemin Kıralı dizisinde abla ve kardeşi canlandıran Elvin Levinler ile Birsu Demir yıllar sonra bir araya geldi. Alemin Kıralı'nın Oben ve Ayben'i son halleriyle beğeni topladı.

Kubra Akalın

Bir döneme damga vuran, Şafak Sezer, Zeynep Gülmez, Oya Başar, Evrim Akın gibi isimlerin rol aldığı Alemin Kıralı dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Özellikle dizide Oben'i canlandıran Birsu Demir son haliyle gündeme geliyordu.

Birsu Demir'in yıllar içindeki değişimi sık sık sosyal medyanın gündemine gelirken bir isim daha dikkat çekti.

Dizide Ayben'i canlandıran Elvin Levinler de güzelliğiyle adından söz ettiriyordu.

Oben ve Ayben kardeşleri canlandıran Birsu Demir ve Elvin Levinler, yıllar sonra bir araya geldi. Birsu Demir, o anları "Alemin Kıralı'ndan bir paralel evrene: Oben ve Ayben yeniden bir arada" yazarak TikTok hesabından paylaştı.

Alemin Kıralı nın Oben ve Ayben i yıllar sonra buluştu! Güzelliklerine beğeni yağdı 1

Elvin Levinler de o anları "Yıllar sonra yan yana güzel kardeşimleyiz" dedi.

Alemin Kıralı nın Oben ve Ayben i yıllar sonra buluştu! Güzelliklerine beğeni yağdı 2

Sosyal medyada ikilinin son hallerine beğeni yağarken "Çok güzelsiniz" mesajları da gecikmedi.

Anahtar Kelimeler:
Birsu Demir Birsu Demir son hali
