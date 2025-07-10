MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Aleyna ile yakınlaşması çok konuşulmuştu! Yunus Emre Özden ve Beria Özden boşanıyor... Paylaşımları gündemde

Survivor All Star'da geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri Yunus Emre Özden olmuştu. Aldığı cezalar, Aleyna ile yakınlaşması derken Yunus Emre manşetlerden hiç düşmemişti. Yunus Emre için sosyal medya kullanıcıları 'Survivor'da harem kurdu' gibi yorumlarda bile bulunmuştu. Yunus Emre Özden'in karısı Beria Özden'den boşanma açıklaması geldi.

Aleyna ile yakınlaşması çok konuşulmuştu! Yunus Emre Özden ve Beria Özden boşanıyor... Paylaşımları gündemde
Öznur Yaslı İkier

Geçtiğimiz sezon Survivor All Star'da sık sık tartışmaların odak noktası olan Yunus Emre her hareketiyle çok konuşuluyordu.

Aldığı cezalar, kadın yarışmacılarla samimi halleri ve Aleyna ile olan sıkı fıkı halleri sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekiyordu.

Aleyna ile yakınlaşması çok konuşulmuştu! Yunus Emre Özden ve Beria Özden boşanıyor... Paylaşımları gündemde 1

Yunus Emre Özden'in karısı Beria Özden eşinin bu samimi hallerinden rahatsız olmuş ve "Aleyna'dan uzak dur" diyerek onu uyarmıştı.

Aleyna ile yakınlaşması çok konuşulmuştu! Yunus Emre Özden ve Beria Özden boşanıyor... Paylaşımları gündemde 2

Yunus Emre Özden için sosyal medyada 'Survivor'da harem kurdu' yorumları bile yapılmıştı. O dönem bebeğini de kaybeden Beria ile Yunus Emre'nin boşanacağı yönünde iddialar uzun süredir konuşuluyordu.

Aleyna ile yakınlaşması çok konuşulmuştu! Yunus Emre Özden ve Beria Özden boşanıyor... Paylaşımları gündemde 3

'EVLERİ AYIRDIK'

Beria Özden, boşanma iddialarını doğruladı. Beria Özden, "Ayrılık kararı aldığımız doğrudur. Boşanma gerçekleşmedi. Evleri ayırma kararı aldık. Mahkeme sürecindeyiz. Biraz birikmişlikler var" diye konuştu.

Beria Özden sosyal medya üzerinden eşi ile olan tüm fotoğraflarını da kaldırdı. Son olarak yaptığı paylaşımda 'Ben kendime dönüyorum. Ve bu dönüşte ne kaybettiklerim, ne kırgınlıklarım. Yalnızca ben kalıyorum. Ve bu bana yeter.' ifadelerini kullandı.

Aleyna ile yakınlaşması çok konuşulmuştu! Yunus Emre Özden ve Beria Özden boşanıyor... Paylaşımları gündemde 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aylar önce ölen babasına cenaze! Kıyafeti gündem oldu ama...Aylar önce ölen babasına cenaze! Kıyafeti gündem oldu ama...
"Para Para Para!" şarkısıyla tanınmıştı! Acı haber geldi"Para Para Para!" şarkısıyla tanınmıştı! Acı haber geldi

Anahtar Kelimeler:
survivor Yunus Emre Yunus Emre Özden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İletişim Başkanlığı sonrası kabinede de revizyon vakti! 3 bakanlık değişiyor, işte adı geçen isimler

İletişim Başkanlığı sonrası kabinede de revizyon vakti! 3 bakanlık değişiyor, işte adı geçen isimler

Bir şehirde salgın alarmı: "Acil müdahale gerekiyor"

Bir şehirde salgın alarmı: "Acil müdahale gerekiyor"

Tartıştığı kişiyi otomobille üzerinden iki kez geçerek öldürdü!

Tartıştığı kişiyi otomobille üzerinden iki kez geçerek öldürdü!

Zehra Güneş'ten sonra Dilay Özdemir pozlarıyla gündemde!

Zehra Güneş'ten sonra Dilay Özdemir pozlarıyla gündemde!

Taburcu olacaktı, cenazesi çıktı! Hemşirenin ifadesi kan dondurdu

Taburcu olacaktı, cenazesi çıktı! Hemşirenin ifadesi kan dondurdu

Bakanlıktan şap hastalığı hakkında açıklama!

Bakanlıktan şap hastalığı hakkında açıklama!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.