Aleyna ile yakınlaşması çok konuşulmuştu! Yunus Emre Özden ve Beria Özden boşanıyor... Paylaşımları gündemde

Geçtiğimiz sezon Survivor All Star'da sık sık tartışmaların odak noktası olan Yunus Emre her hareketiyle çok konuşuluyordu.

Aldığı cezalar, kadın yarışmacılarla samimi halleri ve Aleyna ile olan sıkı fıkı halleri sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekiyordu.

Yunus Emre Özden'in karısı Beria Özden eşinin bu samimi hallerinden rahatsız olmuş ve "Aleyna'dan uzak dur" diyerek onu uyarmıştı.

Yunus Emre Özden için sosyal medyada 'Survivor'da harem kurdu' yorumları bile yapılmıştı. O dönem bebeğini de kaybeden Beria ile Yunus Emre'nin boşanacağı yönünde iddialar uzun süredir konuşuluyordu.

'EVLERİ AYIRDIK'

Beria Özden, boşanma iddialarını doğruladı. Beria Özden, "Ayrılık kararı aldığımız doğrudur. Boşanma gerçekleşmedi. Evleri ayırma kararı aldık. Mahkeme sürecindeyiz. Biraz birikmişlikler var" diye konuştu.

Beria Özden sosyal medya üzerinden eşi ile olan tüm fotoğraflarını da kaldırdı. Son olarak yaptığı paylaşımda 'Ben kendime dönüyorum. Ve bu dönüşte ne kaybettiklerim, ne kırgınlıklarım. Yalnızca ben kalıyorum. Ve bu bana yeter.' ifadelerini kullandı.