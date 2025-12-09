Aleyna Tilki imaj tazeledi! Son hali tam not aldı

Kariyeri, özel hayatı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Aleyna Tilki imaj değişikliğine gitti.

Yıllardır saçlarını sarı renkte kullanan Tilki, yeni haliyle sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Sarı olarak kullandığı saçlarını koyu renge boyatan genç şarkıcının sosyal medyada paylaştığı fotoğraf, kısa süre büyük ilgi gördü.

Bazı takipçileri Aleyna Tilki'nin yeni imajını çok beğenirken bazı takipçileri ise eski haline dönmesi gerektiğini söyledi.