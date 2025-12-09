MAGAZİN

Aleyna Tilki imaj tazeledi! Son hali tam not aldı

Her açıklaması, her paylaşımı ve adeta her adımı olay olan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti. Tilki, radikal imaj değişikliğiyle herkesi şaşırttı.

Aleyna Tilki imaj tazeledi! Son hali tam not aldı
Öznur Yaslı İkier

Kariyeri, özel hayatı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Aleyna Tilki imaj değişikliğine gitti.

Yıllardır saçlarını sarı renkte kullanan Tilki, yeni haliyle sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Aleyna Tilki imaj tazeledi! Son hali tam not aldı 1

Sarı olarak kullandığı saçlarını koyu renge boyatan genç şarkıcının sosyal medyada paylaştığı fotoğraf, kısa süre büyük ilgi gördü.

Aleyna Tilki imaj tazeledi! Son hali tam not aldı 2

Bazı takipçileri Aleyna Tilki'nin yeni imajını çok beğenirken bazı takipçileri ise eski haline dönmesi gerektiğini söyledi.

Aleyna Tilki imaj tazeledi! Son hali tam not aldı 3

