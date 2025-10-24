Aleyna Tilki'nin başına gelmeyen kalmadı! Her şeyi çalındı

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da çantasının çalındığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü şarkıcı, çantasının içinde pasaportunun, bilgisayarının ve diğer eşyalarının bulunduğunu söyledi.

Tilki, "Amerika'da sahneye çıkacaktım ve pasaportumu bulmam lazım. Bulana çok büyük dualar edeceğim" diyerek yardım istedi.

Ünlü şarkıcının açıklamaları şöyle: "Arkadaşlar, şu an Amsterdam’dayım. Çantamla beraber pasaportum, laptopum ve her şeyim çalındı. Bir sonraki sayfada size çantayı ve konumun nerede olduğunu yazacağım. Genelde değerli eşyaları alıp pasaportları ve çantayı bir yere atıyorlarmış. Ben Amerika’da çok önemli bir sahneye çıkacaktım ve pasaportumu bulmam lazım. Bulana çok büyük dualar edeceğim"

Çantasının görselini de paylaşan Tilki, "Nieuwe Keizersgracht’ta kayboldu. Oranın etrafında veya yakınındaki semtlerde olma ihtimali çok yüksek. Çünkü genelde değerli şeyleri alıp pasaportları falan çöpe veya etrafa atabiliyorlarmış. Çoğu kişi pasaportunu çöpte falan ya da sokakta bulmuş. Ya çantayı ya da tek başına pasaportu da atmış olabilirler. İkisini de ayrı ayrı arayabilirsiniz. Pasaport Türk pasaportu" ifadelerini kullandı.