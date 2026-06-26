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Ali Koç ve Brad Pitt Türkiye-ABD maçını yan yana izledi! Loca fiyatı ortaya çıktı

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Öznur Yaslı İkier

Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç, Türkiye - ABD maçını seyretmek için stadyuma gitti. Brad Pitt ile aynı localarda maçı izleyen Koç’un görüntüleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Loca fiyatı da ortaya çıktı.

2026 Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti ve şampiyonaya 3 puanla veda etti.

Milli Takım’ın son maçını tribünden takip eden isimlerden biri de Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç oldu. Mücadeleyi dikkatle takip eden Koç, yayıncı kuruluşun kameralarına da yansıdı.

Ali Koç ve Brad Pitt Türkiye-ABD maçını yan yana izledi! Loca fiyatı ortaya çıktı 1

Ali Koç’un maçı takip ettiği locada Hollywood’un yıldız ismi de vardı. Kameralara yansıyan görüntülerde Koç’un yanında Brad Pitt'in de maçı takip ettiği görüldü.

Ali Koç ve Brad Pitt Türkiye-ABD maçını yan yana izledi! Loca fiyatı ortaya çıktı 2

LOCA FİYATI DUDAK UÇUKLATTI
Karşılaşmanın oynandığı Los Angeles’taki stadyumda özel loca ve VIP alanlarına yönelik fiyatlar da gündeme geldi.

Ali Koç ve Brad Pitt Türkiye-ABD maçını yan yana izledi! Loca fiyatı ortaya çıktı 3

Maçın ardından söz konusu locanın bedelinin 150 bin dolar olduğu iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Brad Pitt dünya kupası
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