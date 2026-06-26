Ali Koç ve Brad Pitt Türkiye-ABD maçını yan yana izledi! Loca fiyatı ortaya çıktı

2026 Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti ve şampiyonaya 3 puanla veda etti.

Milli Takım’ın son maçını tribünden takip eden isimlerden biri de Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç oldu. Mücadeleyi dikkatle takip eden Koç, yayıncı kuruluşun kameralarına da yansıdı.

Ali Koç’un maçı takip ettiği locada Hollywood’un yıldız ismi de vardı. Kameralara yansıyan görüntülerde Koç’un yanında Brad Pitt'in de maçı takip ettiği görüldü.

LOCA FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Karşılaşmanın oynandığı Los Angeles’taki stadyumda özel loca ve VIP alanlarına yönelik fiyatlar da gündeme geldi.

Maçın ardından söz konusu locanın bedelinin 150 bin dolar olduğu iddia edildi.