Alina Boz, Doc dizisinden apar topar çıkarıldı! Uçakta öğrendi

NOW’da ekranlara gelmesi planlanan Doc dizisi kadrosu gündemde. İtalya’nın son yıllarda en çok izlenen dizisi olan Doc'un Türkiye uyarlamasından başrolde Alina Boz vardı.

Alina Boz anlaşmayı yapmış, okuma provasına gitmiş ve bir de paylaşımla bunu duyurmuştu. Ancak hiç beklemediği bir darbe yedi.

DOC dizisindeki Mevsim karakteri için geçen yaz el sıkışan Alina Boz bir anda diziden çıkarıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; eşiyle uçakta tatil dönüşü çıkan haberden Doc’tan çıkarıldığını öğrenen Boz’un konuyu yasal platforma taşımayı düşündüğü konuşuluyor.

SILA TÜRKOĞLU İDDİASI

Alina Boz'un yerine ise Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sıla Türkoğlu'nun geleceği iddiaları var. Doc'un yönetmen koltuğunda oturacak Kızılcık Şerbeti'nin ilk yönetmeni Ketche, Mevsim rolü için Sıla Türkoğlu'nu istedi.