Alina Boz yerine Sıla Türkoğlu getirilmişti! Mahkemeye taşıdı, tazminat aldı

İtalya’nın fenomen dizisi Doc, Türkiye uyarlamasında Alina Boz ile el sıkışılmış ancak son anda vazgeçilerek yerine Sıla Türkoğlu getirilmişti. Alina Boz'un Dass Yapım’la "Doktor Başka Hayatta" dizisi için yaşadığı yol ayrılığında hukuki sürece başvurduğu ortaya çıktı.

Öznur Yaslı İkier

İzleyicisiyle buluşmak için gün sayan Doc dizisi, daha kamera karşısına geçmeden başrol kriziyle gündeme geldi. Projenin erkek başrolü için İbrahim Çelikkol'un isminin açıklanmasının ardından, kadın başrol konusunda Alina Boz ile el sıkışıldığı duyurulmuştu.

Dizinin yönetmenliğini, aynı zamanda Kızılcık Şerbeti'nin de yönetmeni olan Ketche'nin üstlenmesiyle birlikte kulislerde yeni iddialar dolaşmaya başladı. Ketche'nin, projede Alina Boz yerine Sıla Türkoğlu ile çalışmak istediği ve bu doğrultuda Türkoğlu'na teklif götürüldüğü öne sürüldü.

Yaşanan sürecin en dikkat çekici ayrıntısı ise Alina Boz'un diziden çıkarıldığını bir uçak yolculuğu sırasında öğrendiğinin ortaya çıkması oldu.

Boz, konuya ilişkin "Çok da üzerine konuşmak istemiyorum. Bir ekiple yola çıkmanın heyecanı ne kadar büyükse, hayal kırıklığı da o kadar büyük oluyor. Ama hayat sonra sana yeni kapılar açıyor ve 'İyi ki' diyorsun" açıklamasında bulundu.

MAHKEMEYE TAŞIDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Alina Boz, 'Doktor: Başka Hayatta' dizisinden son anda çıkarılmasını mahkemeye taşıdı. Oyuncu, uzlaşma yoluyla ödenen tazminat parasını Darüşşafaka'ya bağışladı.

Sıla Türkoğlu ise hakkındaki iddialar üzerine şöyle bir açıklama yaptı; “Anlaşamamışlar. Anlaşamadıktan sonra da bana geldiler. Benimle alakası yok konunun. Alina da sevdiğim beğendiğim bir oyuncu arkadaşım.” dedi.

