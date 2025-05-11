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Almeda Baylan diskalifiye oldu, Yiğit Poyraz Batuhan'ı suçladı! Kardeşi isyan etti

Survivor All Star 2025'te Almeda Baylan'ın diskalifiyesi seyirciyi şoke etti. Yarışmadan elenen Yiğit Poyraz ise Batuhan'ı suçladı. Batuhan'ın kardeşi ise yaşananlara isyan etti.

Almeda Baylan diskalifiye oldu, Yiğit Poyraz Batuhan'ı suçladı! Kardeşi isyan etti
Kubra Akalın

Survivor’da Almeda'nın diskalifiyesi gündemden düşmüyor. Survivor'da Almeda Baylan'ın ekipten 4 çalışana şiddet uyguladığı ortaya çıkınca yarışmadan gönderildi.

Survivor'dan diskalifiye olduktan sonra ilk paylaşımını yapan Almeda, Ayşe'yi suçlamıştı. Batuhan Karacaya olayına da açıklık getiren Almeda, "Batuhan Karacakaya benim hayatımın hatta kalbimin bir köşesinde. Yeri bende başka. Benim elenmemim sebebi asıl o değil size tek tek anlatacağım olayın perde arkasını. Batuhan ben giderken kamera arkası halini biliyorum. Çok üzgündü hatta ağladı. Bizi tuzağa düşüren kimdir diye soracaksanız baş harfi A!" demişti.

SURVIVOR'DA KAOS

Dün canlı yayına katılan ve geçtiğimiz hafta elenen Yiğit Poyraz ise, "Batuhan malzemeleri Almeda'ya bırakıp ortadan kayboluyor. Bütün mavi takımın yarışmacıları Almeda'yı izliyorlar. Bir tek Dilşah sakinleştirmeye çalışıyor. Bunu kimse de yapmayınca da burada bir art niyet arıyorum." demişti.

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Bu açıklamadan dakikalar sonra Batuhan'ın kardeşi Melissa, Instagram hesabından bir mesaj paylaştı. Melissa yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

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"ELİNİZDE KAYIT VARSA..."

"Hem olayların muhatabı Batuhan'ın bu durumdan haberi yok demesine rağmen hem de 'bence' ve 'düşünüyorum' gibi ifadelerle kişileri zan altında bırakmak doğru değildir. Konuyla uzaktan yakından ilgisi olmamasına rağmen, ağabeyim yapılan yorumlarla haksız yere itham edilmektedir. Bahsedilen 'yaptığımız toplantılar' ifadesi ise gerçekte Volkan'ın elenmemesi adına yapılan motivasyon konuşmalarıdır ve ancak bu kadar kötü niyetli bir şekilde çarpıtılabilir. Eğer elinizde bir kayıt veya görüntü var ise tüm şeffaflığıyla yayınlarsanız hiç kimse zan altında kalmaz. Elinizde herhangi bir olmamasına rağmen bence kelimesinin arkasına sığınılarak ağabeyime yapılan tüm bu ithamları kesinlikle kabul etmiyoruz."

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Batuhan'ın kardeşi Melissa devamında ise "Ağabeyimin yine hep söylediği şey Survivor'da bugüne kadar hep emeğimle, mücadelemle kalmak isterim. Bu duruma karışmak istemezdim ama ağabeyim burada olmadığı için cevap hakkı yok." dedi.

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
survivor Batuhan Karacakaya Yiğit Poyraz
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