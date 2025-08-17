MAGAZİN

Alper Rende ve Betül Çakmak evlendi! Betül Çakmak'ın gelinliği ve nikah memuru gündem oldu

Geçtiğimiz yıl Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Betül Çakmak'a evlenme teklifi eden Alper Rende muradına erdi. Alper Rende ve Betül Çakmak evlendi. Fenomen ismin gelinliği ise çok beğenildi.

Alper Rende ve Betül Çakmak evlendi! Betül Çakmak'ın gelinliği ve nikah memuru gündem oldu
Kubra Akalın

Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Dijital İçerik Üreticisi" kategorisinde ödül kazanan Alper Rende, sahneye ödülünü almaya çıktığında sevgilisi Betül Çakmak'a evlenme teklifi etmişti.

Temmuz ayında nişanlandıklarını duyuran ünlü çift, dünyaevine girdi. Alper Rende ile Betül Çakmak'ın nikahını İlker Ayrık kıydı.

Alper Rende ve Betül Çakmak evlendi! Betül Çakmak ın gelinliği ve nikah memuru gündem oldu 1

İlker Ayrık "Barışta, savaşta sevgili Betül'ü eşin, yol arkadaşın, hayat arkadaşın ve bence en önemlisi evinin direği olarak, eşin olarak kabul ediyor musun?" dedi.

Alper Rende ve Betül Çakmak evlendi! Betül Çakmak ın gelinliği ve nikah memuru gündem oldu 2

Alper Rende "Sonsuza kadar evet" diyerek bağırdı. Betül Çakmak da aynı yanıtı verdi.

Instagram paylaşımlarıyla tanınan ünlü fenomen Betül Çakmak, gelinliği ve zarafetiyle de görenleri büyüledi. Çakmak'ın transparan korse detayıyla modern bir dokunuş kazanan gelinliği çok beğenildi.
Alper Rende ve Betül Çakmak evlendi! Betül Çakmak ın gelinliği ve nikah memuru gündem oldu 3

Uzun kollu tül detayları, zarif aksesuarları ve kabarık eteğiyle öne çıkan gelinlik, davetlilerden tam not aldı.

