Alper Rende ve Betül Çakmak evlendi! Betül Çakmak'ın gelinliği ve nikah memuru gündem oldu

Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Dijital İçerik Üreticisi" kategorisinde ödül kazanan Alper Rende, sahneye ödülünü almaya çıktığında sevgilisi Betül Çakmak'a evlenme teklifi etmişti.

Temmuz ayında nişanlandıklarını duyuran ünlü çift, dünyaevine girdi. Alper Rende ile Betül Çakmak'ın nikahını İlker Ayrık kıydı.

İlker Ayrık "Barışta, savaşta sevgili Betül'ü eşin, yol arkadaşın, hayat arkadaşın ve bence en önemlisi evinin direği olarak, eşin olarak kabul ediyor musun?" dedi.

Alper Rende "Sonsuza kadar evet" diyerek bağırdı. Betül Çakmak da aynı yanıtı verdi.

Instagram paylaşımlarıyla tanınan ünlü fenomen Betül Çakmak, gelinliği ve zarafetiyle de görenleri büyüledi. Çakmak'ın transparan korse detayıyla modern bir dokunuş kazanan gelinliği çok beğenildi.



Uzun kollu tül detayları, zarif aksesuarları ve kabarık eteğiyle öne çıkan gelinlik, davetlilerden tam not aldı.