MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Alperen Şengün aşka geldi! Model sevgilisiyle dudak dudağa pozlar...

Kariyerini NBA ekiplerinden Houston Rockets'ta sürdüren milli basketbolcu Alperen Şengün özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. 3 yıldır ABD'li Hannah Cherry ile aşk yaşayan Şengün romantik bir İtalya tatiline çıktı. Şengün'ün tatil kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Alperen Şengün aşka geldi! Model sevgilisiyle dudak dudağa pozlar...
Öznur Yaslı İkier

A Milli Basketbol Takımı’nın EuroBasket 2025’te finale yükselip ikinci olduğu turnuvada sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken Alperen Şengün, saha dışındaki yaşamıyla da sosyal medyanın gündeminde.

NBA ekiplerinden Houston Rockets forması giyen genç basketbolcu, üç yıldır birlikte olduğu ABD’li model Hannah Cherry’yi turnuva boyunca yalnız bırakmamış, çiftin bu romantik halleri büyük ilgi görmüştü.

Alperen Şengün aşka geldi! Model sevgilisiyle dudak dudağa pozlar... 1

Şengün şimdi de sevgilisiyle birlikte İtalya’da romantik bir tatile çıktı. Ünlü basketbolcu, romantik anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Alperen Şengün aşka geldi! Model sevgilisiyle dudak dudağa pozlar... 2

Alperen Şengün'ün model sevgilisiyle aşka gelip dudak dudağa verdiği pozlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Alperen Şengün aşka geldi! Model sevgilisiyle dudak dudağa pozlar... 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tepki çeken soru: 'Pantolona sığmayan...'Tepki çeken soru: 'Pantolona sığmayan...'
Oyunculuğu bırakıp sırra kadem basmıştı! Bakın şimdi ne yapıyorOyunculuğu bırakıp sırra kadem basmıştı! Bakın şimdi ne yapıyor

Anahtar Kelimeler:
Alperen Şengün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.