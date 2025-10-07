Alperen Şengün aşka geldi! Model sevgilisiyle dudak dudağa pozlar...

A Milli Basketbol Takımı’nın EuroBasket 2025’te finale yükselip ikinci olduğu turnuvada sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken Alperen Şengün, saha dışındaki yaşamıyla da sosyal medyanın gündeminde.

NBA ekiplerinden Houston Rockets forması giyen genç basketbolcu, üç yıldır birlikte olduğu ABD’li model Hannah Cherry’yi turnuva boyunca yalnız bırakmamış, çiftin bu romantik halleri büyük ilgi görmüştü.

Şengün şimdi de sevgilisiyle birlikte İtalya’da romantik bir tatile çıktı. Ünlü basketbolcu, romantik anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Alperen Şengün'ün model sevgilisiyle aşka gelip dudak dudağa verdiği pozlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.