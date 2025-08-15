MAGAZİN

'Altın gelin' Aleyna Dalveren'den gündeme bomba gibi düşen boşanma itirafı: Aşiret düğünüyle evlendi, kilolarca altın takılmıştı! Takılarını geri istedi...

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Aleyna Dalveren, dört ay önce iş insanı Fatih Erdem ile yaptığı dillere destan düğünün ardından boşanma iddialarıyla gündeme geldi. "Altın gelin" lakaplı Dalveren, sosyal medyadan eşiyle ilgili tüm fotoğrafları silip, "Yaşadıklarım çok ağır" diyerek sarsıcı açıklamalarda bulundu. Düğünde takılan altınlarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu…

Sedef Karatay

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Aleyna Dalveren, iş insanı Fatih Erdem ile nisan ayında gerçekleştirdiği görkemli düğünün ardından boşanma iddialarıyla gündeme bomba gibi düştü. Düğünde taktığı altın kemer, bileklik, kolye ve taç ile "altın gelin" lakabını alan Dalveren, sosyal medya hesabından eşi ve düğüne ait tüm fotoğrafları silerek dikkatleri üzerine çekti. Şarkıcı, paylaşımlarında yaşadığı zor günleri ima ederek, "Yaşadıklarım çok ağır" dedi.

Altın gelin Aleyna Dalveren den gündeme bomba gibi düşen boşanma itirafı: Aşiret düğünüyle evlendi, kilolarca altın takılmıştı! Takılarını geri istedi... 1

ALTINLARLA SÜSLÜ DÜĞÜN VE ÜNLÜ KONUKLAR

2014 yılında müzik dünyasına adım atan Aleyna Dalveren’in Fatih Erdem ile evliliği, lüks detaylarıyla konuşulmuştu. Cam fanuslarda sunulan altınlar ve ışıltılı mücevherlerle görsel bir şölen yaratan düğünde, İbrahim Tatlıses ve Şafak Sezer gibi ünlü isimler de yer almıştı. Dalveren’e takılan altın aksesuarlar, ona "altın gelin" unvanını kazandırmıştı.

Altın gelin Aleyna Dalveren den gündeme bomba gibi düşen boşanma itirafı: Aşiret düğünüyle evlendi, kilolarca altın takılmıştı! Takılarını geri istedi... 2

"GERÇEKLER TOKAT GİBİ ORTAYA ÇIKAR"

Ancak dört ay gibi kısa bir sürede çiftin masalı sona erdi. Dalveren, sosyal medya hesabından “Erdem” soyadını kaldırıp, “Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır... Hele ki onları saklayanların suratına tokat gibi” paylaşımıyla boşanma sinyalleri verdi.

Ardından, “Evet, iyi değilim. Bir süre burada olmayacağım. Yaşadıklarım çok ağır. Bunun nazarla alakası yok, karakter meselesi” sözleriyle krizin boyutunu gözler önüne serdi.

"ALTIN TASMA VE ELDİVENİ GERİ İSTİYORUM"

Aleyna Dalveren, düğünde takılan altın tasma ve eldivenin kendisine ait olduğunu vurguladı. “Bana ait olan şeyler var, bekliyorum. Hepsini ben aldım. Bakın, bir kadın rezil de eder, vezir de. Ben elimden geldiğince vezir etmeye çalıştım” ifadeleriyle takılarını geri istediğini net bir şekilde dile getirdi. Fenomenin bu çıkışı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Altın gelin Aleyna Dalveren den gündeme bomba gibi düşen boşanma itirafı: Aşiret düğünüyle evlendi, kilolarca altın takılmıştı! Takılarını geri istedi... 3

"KİMSE BOŞANMAK İÇİN DE EVLENMEZ"

Boşanma söylentileri üzerine sessizliğini bozan Dalveren, "Hak etmediğim şeyler gördüm, görmeye devam ediyorum. Hukuki sürecimi başlattım, ama rica ediyorum, kadın kadının düşmanı olmasın. Kimse yuvası yıkılsın istemez, kimse boşanmak için de evlenmez. Kaliteli bir şekilde her şey bitsin istiyorum ama canım çok yanıyor" dedi.

