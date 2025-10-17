MAGAZİN

Amelia Gray Victoria's Secret'a damga vurdu! Arkasını dönünce olay oldu

Geçtiğimiz yıl Yılın Modeli seçilen Amelia Gray Hamlin, Victori'a Secret Show 2025'e damgasını vurdu. Podyumda fırtınalar estiren ünlü isim arkasını dönünce olay oldu. Amelia Gray cesur tarzıyla kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.

Öznur Yaslı İkier

Hollywood'un tanınan çiftlerinden Harry Hamlin ile Lisa Rinna'nın kızı Amelia Gray Hamlin cesur pozları ve iddialı tarzı ile sık sık gündeme geliyor.

Her adımı dikkat çeken Amelia Gray bu defa Victori'a Secret Show 2025'e damgasını vurdu. Kırmızı ışıltılı elbisesiyle geceye dmagasını vuran Amelia Gray podyumda arkasını dönünce herkesi şaşırttı.

Amelia Gray Victoria s Secret a damga vurdu! Arkasını dönünce olay oldu 1

Işıltılı elbisesiyle oldukça iddialı bir yürüyüş yapan Amelia Gray arkası tamamen açık elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Amelia Gray Victoria s Secret a damga vurdu! Arkasını dönünce olay oldu 2

YORUM YAĞDI

Ünlü modelin tercih ettiği elbisede tanga iç çamaşırı açıkta bırakıldı. Ünlü ismin cesur şovuna sosyal medyada; 'çok iddialı', 'baya cesur' şeklinde yorumlar yapıldı.

Amelia Gray Victoria s Secret a damga vurdu! Arkasını dönünce olay oldu 3

Amelia Gray Victoria s Secret a damga vurdu! Arkasını dönünce olay oldu 4

