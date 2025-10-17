Amelia Gray Victoria's Secret'a damga vurdu! Arkasını dönünce olay oldu

Hollywood'un tanınan çiftlerinden Harry Hamlin ile Lisa Rinna'nın kızı Amelia Gray Hamlin cesur pozları ve iddialı tarzı ile sık sık gündeme geliyor.

Her adımı dikkat çeken Amelia Gray bu defa Victori'a Secret Show 2025'e damgasını vurdu. Kırmızı ışıltılı elbisesiyle geceye dmagasını vuran Amelia Gray podyumda arkasını dönünce herkesi şaşırttı.

Işıltılı elbisesiyle oldukça iddialı bir yürüyüş yapan Amelia Gray arkası tamamen açık elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.

YORUM YAĞDI

Ünlü modelin tercih ettiği elbisede tanga iç çamaşırı açıkta bırakıldı. Ünlü ismin cesur şovuna sosyal medyada; 'çok iddialı', 'baya cesur' şeklinde yorumlar yapıldı.