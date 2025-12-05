Asena Keskinci'nin Jasmine dizisinin ilk tanıtımı çıktı! Erotik sahneler tepki çekti

2007 - 2010 yılları arasında ekrana gelen fantastik çocuk dizisi 'Bez Bebek'te canlandırdığı 'Yağmur' karakteriyle oyunculuğa başlayan Asena Keskinci son dönemde dizideki rol arkadaşı Evrim Akın hakkındaki iddialarıyla gündemdeydi.

Akın'ın kendisine kötü davrandığını ve zorbalıklara maruz kaldığını anlatan Asena Keskinci 'Bu kadın benim üvey annem' diyerek iddialarıyla şoke etmişti.

Keskinci şimdi de yeni projesi 'Jasmine' ile dikkatleri üzerine çekti. HBO Original dizisinin fragmanı yayınlandı.

Keskinci'nin erotik sahneleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Asena Keskinci'nin iç çamaşırlı yatak sahneleri tepki çekti. Keskinci için sosyal medyada; 'Yönetmenlerin fantezisi hiç bitmiyor', 'Bu rolü hiç yakıştıramadım', 'Asena bu ne hal?', 'Şu filme nasıl izin veriliyor?' gibi yorumlar yapıldı.