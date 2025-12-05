MAGAZİN

Asena Keskinci'nin Jasmine dizisinin ilk tanıtımı çıktı! Erotik sahneler tepki çekti

Son dönemde Bez Bebek dizisindeki rol arkadaşı Evrim Akın ile ilgili yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren genç oyuncu Asena Keskinci şimdi de yeni dizisinin fragmanıyla gündeme geldi. Jasmine dizisinin başrolünde yer alan Keskinci'nin erotik sahneleri tepki çekti.

Asena Keskinci'nin Jasmine dizisinin ilk tanıtımı çıktı! Erotik sahneler tepki çekti
Öznur Yaslı İkier

2007 - 2010 yılları arasında ekrana gelen fantastik çocuk dizisi 'Bez Bebek'te canlandırdığı 'Yağmur' karakteriyle oyunculuğa başlayan Asena Keskinci son dönemde dizideki rol arkadaşı Evrim Akın hakkındaki iddialarıyla gündemdeydi.

Asena Keskinci nin Jasmine dizisinin ilk tanıtımı çıktı! Erotik sahneler tepki çekti 1

Akın'ın kendisine kötü davrandığını ve zorbalıklara maruz kaldığını anlatan Asena Keskinci 'Bu kadın benim üvey annem' diyerek iddialarıyla şoke etmişti.

Asena Keskinci nin Jasmine dizisinin ilk tanıtımı çıktı! Erotik sahneler tepki çekti 2

Keskinci şimdi de yeni projesi 'Jasmine' ile dikkatleri üzerine çekti. HBO Original dizisinin fragmanı yayınlandı.

Asena Keskinci nin Jasmine dizisinin ilk tanıtımı çıktı! Erotik sahneler tepki çekti 3

Keskinci'nin erotik sahneleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Asena Keskinci nin Jasmine dizisinin ilk tanıtımı çıktı! Erotik sahneler tepki çekti 4

Asena Keskinci'nin iç çamaşırlı yatak sahneleri tepki çekti. Keskinci için sosyal medyada; 'Yönetmenlerin fantezisi hiç bitmiyor', 'Bu rolü hiç yakıştıramadım', 'Asena bu ne hal?', 'Şu filme nasıl izin veriliyor?' gibi yorumlar yapıldı.

Asena Keskinci nin Jasmine dizisinin ilk tanıtımı çıktı! Erotik sahneler tepki çekti 5

Asena Keskinci nin Jasmine dizisinin ilk tanıtımı çıktı! Erotik sahneler tepki çekti 6

Asena Keskinci nin Jasmine dizisinin ilk tanıtımı çıktı! Erotik sahneler tepki çekti 7

Anahtar Kelimeler:
Evrim Akın Bez bebek Asena Keskinci
