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Amerika'da yaşayan Tolga Karel Trump kararlarını analiz etti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok ihtiyacımız var

ABD Başkanı Donald Trump, 185 ülkeye uyguladığı yeni gümrük vergisi tarifeleriyle gündemi salladı. Türkiye'yi terk eden Tolga Karel ABD'deki izlenimlerini anlatarak "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok ihtiyacımız var" dedi.

Amerika'da yaşayan Tolga Karel Trump kararlarını analiz etti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok ihtiyacımız var
Kubra Akalın

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan “Kurtuluş Günü”nde açıkladığı geniş kapsamlı yeni gümrük vergisi tarifleri ekonomide büyük bir deprem yarattı. Donald Trump'ın yeni gümrük tarifelerini açıklamasının ardından borsada yaşanan sert düşüş büyüyerek devam ederken Türkiye'yi terk eden ve Amerika'da yaşayan Tolga Karel bu konuda da sessiz kalmadı.

Oyuncu Tolga Karel açıklamasında "Trump'a karşı olan kesim 2. Dünya savaşı sonrası 1950'lerde süreci yine Amerika'nın o dönem koyduğu ek vergilere benzetiyor ve sonu hüsran olacak diyor ağırlıklı demokratlar!!! Peki ben bu konuda ne düşünüyorum" dedi.

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Karel devamında ise "Şahsi düşüncem 2. Dünya Savaşı sonrası 1950'ler ile 2025'in dünyası çok farklı o dönem savaştan çıkmış bütün ülkelerin birbirine ihtiyacı vardı fakat şimdi öyle değil yani 2025-2050 kendine yetebilen ülkelerin kendine yetemeyen ülkeleri TUTACAĞI BİR ÇAĞA GİRDİK!! Suriye ile başlayan süreçte daha birçok sınırın ve coğrafyanın değiştiğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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Tolga Karel Türkiye analizinde de bulunarak şunları yazdı:

"O yüzden bir lider olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a her zamankinden
daha çok ihtiyacımız var."

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Anahtar Kelimeler:
Tolga Karel trump
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