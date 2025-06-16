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Ampute Milli Takımı'nın yıldızı Barış Telli evlendi! Futbol camiası bu düğündeydi

'Ampute Messi' olarak tanınan, Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı'nın yıldız futbolcusu Barış Telli, Rümeysa Çakmak ile hayatını birleştirmişti. Çift, düğünlerini iki hafta sonra gerçekleştirdi.

Ampute Milli Takımı'nın yıldızı Barış Telli evlendi! Futbol camiası bu düğündeydi
Öznur Yaslı İkier

Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı'nın oyuncusu Barış Telli, matematik öğretmeni sevgilisi Rümeysa Çakmak ile 1 Haziran'da evlendi.

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2023'te nişanlanan çift, hayatlarını birleştiren imzayı da attı. Telli ve Çakmak, dün akşam düğünlerini yaptı.

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FUTBOL CAMİASI BU DÜĞÜNDEYDİ

Barış Telli'yi bu özel gününde dostları yalnız bırakmadı. Emre Belözoğlu, Tuncay Şanlı ve Özer Hurmacı gibi futbol dünyasının isimleri de düğüne katıldı.

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GELİNLİKLERİ ÇOK KONUŞULDU

Barış Telli'nin eşi Rümeysa Çakmak'ın düğün günü ve nikah günü seçtiği gelinlikler sosyal medyada tam not aldı. Çakmak'ın tercih ettiği iki gelinlik için de 'sade ve güzel', 'gelinlik çok güzel', 'iki tercihi de çok iyi' gibi yorumlar yapıldı.

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BARIŞ TELLİ KİMDİR?

1989'da Kırıkkale’de dünyaya gelen Barış Telli, 1993'te geçirdiği trafik kazasında sağ bacağını kaybetti.

2005'te lise öğrencisiyken Karagücü Ampute Futbol Takımı ile hocası B. Murat Altıntaş vasıtasıyla tanıştı. 2009'da 49 golle rekor kırarak Ampute Futbol Süper Ligi gol kralı oldu.

HAYATI FİLM OLDU

Türkiye'de ve dünyada'Ampute Messi' olarak tanınan milli sporcu Barış Telli'nin hayatının anlatıldığı 'Hayatla Barış'ta kendisini Taner Ölmez canlandırdı.

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Barış Telli ampute
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