Anıl Altan ve Pelin Akil kızlarıyla tatile çıktı! "Keşke barışsanız" yorumları

Oyuncu çift Anıl Altan ve Pelin Akil, 2016'da nikâh masasına oturmuş, 2019’da ise ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına almıştı. Son dönemde boşanma iddialarıyla uzun süre gündeme gelen çift uzun süre iddiaları reddetmişti.

Anıl Altan ve Pelin Akil, geçtiğimiz ay 9 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Çift, ayrılığın ardından da çocukları için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.

Birlikte tatile çıkan ve özel günlerde buluşan ikili, aile bağlarını korumalarıyla dikkat çekiyor.

Son olarak Anıl Altan, kızları ve eski eşi Pelin Akil ile çıktığı Porto seyahatinden fotoğrafları, sosyal medya hesabında, "Aile" notuyla paylaştı.

Sosyal medyada gündem olan pozlara "Keşke barışsanız", "Yaptığınız şey çok güzel", "Çok güzel bir aile" yorumları yağdı.