İsmail Hacıoğlu gönderildi kadro yenilendi! Cennetin Çocukları'da başrol yine değişti

Cennetin Çocukları dizisinin başrolü İsmail Hacıoğlu, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı. Oyuncunun gözaltına alınması sonrası sete ara verildi.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan İsmail Hacıoğlu hakkında yürütülen yasaklı madde operasyonu gerekçe gösterilerek yapım ekibi tarafından kadrodan çıkarıldı. İsmail Hacıoğlu‘nun kendisinden çok dizi ekibinyaşanan durumdan dolayı mağdur olmasına çok üzüldüğü öğrenildi.

İsmail Hacıoğlu’nun vedasının ardından değişen hikâyeyle beraber Gönül rolüne hayat veren başrol kadın oyuncu Özgü Kaya'nın da ekibe veda edeceği öğrenildi.

BAŞROL YİNE DEĞİŞTİ

İsmail Hacıoğlu’nun ayrılığının ardından “Cennetin Çocukları” dizisinin başrol oyuncusunun kim olacağı merak konusu olmuştu. Alperen Duymaz’ın zamanlama sorunu nedeniyle sözleşme şartlarında anlaşamamasının ardından yeni oyuncu arayışı yeniden başladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin yeni başrol oyuncusu Burak Serdar Şanal oluyor. Şanal’la görüşmeler sürüyor. Başarılı oyuncu “Cennetin Çocukları”nda kayıp Kamil rolünü canlandıracak.