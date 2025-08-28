MAGAZİN

Anne Hathaway film çekimlerinde fena düştü! Hemen toparlanıp...

Ünlü oyuncu Anne Hathaway, Şeytan Marka Giyer (The Devil Wears Prada) devam filminin çekimlerinde yüksek topuklu ayakkabısının kırılmasıyla merdivenlerden düştü.

Moda dünyasını beyaz perdeye taşıyan Şeytan Marka Giyer filminin devamı çekimlerine başlandı. 2006’da vizyona giren ilk filmde Miranda Priestly rolüyle unutulmaz bir performans sergileyen Meryl Streep ve asistanı Andy Sachs’ı canlandıran Anne Hathaway, yıllar sonra yeniden kamera karşısına geçti.

New York’ta gerçekleşen çekimlerde Anne Hathaway, yüksek topuklu ayakkabısının kırılmasıyla merdivenlerden düştü. O anlarda ekip üyeleri hemen yardıma koştu.

Hathaway ise kısa sürede toparlanarak gülümseyerek poz verdi.

Olaydan sonra iyileşmiş gibi görünen Anne Hathaway, çekimlere devam etti.

