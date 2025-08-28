Anne Hathaway film çekimlerinde fena düştü! Hemen toparlanıp...

Moda dünyasını beyaz perdeye taşıyan Şeytan Marka Giyer filminin devamı çekimlerine başlandı. 2006’da vizyona giren ilk filmde Miranda Priestly rolüyle unutulmaz bir performans sergileyen Meryl Streep ve asistanı Andy Sachs’ı canlandıran Anne Hathaway, yıllar sonra yeniden kamera karşısına geçti.
New York’ta gerçekleşen çekimlerde Anne Hathaway, yüksek topuklu ayakkabısının kırılmasıyla merdivenlerden düştü. O anlarda ekip üyeleri hemen yardıma koştu.
Hathaway ise kısa sürede toparlanarak gülümseyerek poz verdi.
Olaydan sonra iyileşmiş gibi görünen Anne Hathaway, çekimlere devam etti.
