Anne olduktan sonra setlere ara vermişti! Eda Ece Şakir Paşa Ailesi'ne dahil oldu! Karakteri de belli...

Son dönemin en çok konuşulan projelerinin başında gelen "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi Büyükada’daki köşkünün kurulduğu platoda çıkan yangında 50 milyon TL’lik zarar meydana gelmesi ve çekimlere kısa bir süre ara verilmesiyle gündeme gelmişti.

Çok yakında yeni bölümleriyle ekrana dönecek olan sevilen diziyle ilgili de yeni iddialar ortaya atıldı. Bir süredir ekranlardan uzak olan ve verdiği kilolarla adından söz ettiren Hazal Kaya fenomen dizi Şakir Paşa Ailesi'ne katıldığı öne sürüldü. Ünlü oyuncuya yapımcının Azra Aksu’nun oynadığı Aliye Berger’i oynamasını teklif ettiği belirtildi.

SETLERE ARA VEREN O İSİM DE KADRODA!

Hazal Kaya'nın ardından da sürpriz bir ismin de diziye dahil olacağı konuşuldu. Sina Koloğlu, Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle büyük beğeni toplayan ve anne olmasının ardından setlere ara veren Eda Ece'nin kadroda olduğunu yazdı.

Sevilen dizide Ebrar Karaca'nın oynadığı ünlü ressam Fahrünnisa Zeyd'in yetişkin halini canlandıracak. Dizinin yeni bölümünün ise 26 Ocak'ta yayınlanması bekleniyor.