Anne olmak için gün sayıyor! İrem Helvacıoğlu baby shower düzenledi

İlk kez anne olmak için gün sayan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, doğuma günler kala baby shower partisi organize etti. Partiden kareler sosyal medyadan paylaşıldı.

Öznur Yaslı İkier

Son olarak Karadut adlı dizide rol alan İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim 2024'te Ural Kaspar ile dünyaevine girdi.

İrem Helvacıoğlu-Ural Kaspar çiftinden nikahtan kısa bir süre sonra bebek müjdesi geldi.

Anne olmak için gün sayıyor! İrem Helvacıoğlu baby shower düzenledi 1

Bir kız bebek bekleyen ünlü oyuncu, doğuma sayılı günler kala baby shower partisi organize etti.

Anne olmak için gün sayıyor! İrem Helvacıoğlu baby shower düzenledi 2

Pembe ve beyazlarla süslü bir parti düzenleyen ünlü oyuncuyu, yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.

Anne olmak için gün sayıyor! İrem Helvacıoğlu baby shower düzenledi 3

Partiye katılan isimler arasında meslektaşları Ezgi Şenler, Ebrar Karabakan, Aydan Taş ve Selin Türkmen de vardı.

Anne olmak için gün sayıyor! İrem Helvacıoğlu baby shower düzenledi 4

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

