Anne olmak için gün sayıyor! İrem Helvacıoğlu baby shower düzenledi

Son olarak Karadut adlı dizide rol alan İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim 2024'te Ural Kaspar ile dünyaevine girdi.

İrem Helvacıoğlu-Ural Kaspar çiftinden nikahtan kısa bir süre sonra bebek müjdesi geldi.

Bir kız bebek bekleyen ünlü oyuncu, doğuma sayılı günler kala baby shower partisi organize etti.

Pembe ve beyazlarla süslü bir parti düzenleyen ünlü oyuncuyu, yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.

Partiye katılan isimler arasında meslektaşları Ezgi Şenler, Ebrar Karabakan, Aydan Taş ve Selin Türkmen de vardı.