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Annesini gizlice gömmüştü! Naciye Koçak'a vasi tayini davası

Servet Koçak’ın vefatının ardından ortaya çıkan aile içi kriz gündeme damga vurdu. Cenaze sürecinin aile fertlerinden gizlendiği iddiaları sonrası Naciye Koçak hakkında yeni bir iddia gündeme geldi.

Annesini gizlice gömmüştü! Naciye Koçak'a vasi tayini davası

Bir dönem Türkiye'nin en zengin kadınlarından biri olan sosyetenin gözbebeği Servet Koçak 10 Mayıs'ta, 89 yaşında vefat etti. Kızı Naciye Koçak ise kardeşlerine bile haber vermeden annesini hizmetçilerle beraber gömdü.

Sabah'tan Bülent Cankurt ailedeki krize dair yeni detayları şu sözlerle aktardı:

Annesini gizlice gömmüştü! Naciye Koçak a vasi tayini davası 1

KARDEŞLERİ HAREKETE GEÇTİ

"Meğer Servet Koçak'ın vefatından önce kardeşleri, Naciye Koçak'ın, akıl sağlığı yerinde olmadığı ve savurganlığı gerekçeleriyle kendisine vasi tayini talebiyle dava açmış. Aralarındaki husumetin nedeni de buymuş. Naciye Koçak'ın davranışları, mali tasarrufları ve aile içerisindeki tutumlarına ilişkin çeşitli iddiaların yer aldığı dava dosyası yargı makamlarına sunulmuş. Özellikle aile yalısının icra sürecine sürüklenmesinin nedeninin de Naciye Koçak olduğu dilekçede yer alıyormuş."

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Annesini gizlice gömmüştü! Naciye Koçak a vasi tayini davası 2

Dilekçede cenazeye dair detaylara da yer verildi. Cankurt yazısında "Servet Koçak'ın vefatının aile fertlerinin tamamından gizlendiği, defin işlemlerinin sınırlı kişilerle gerçekleştirildiği ve bu süreçte kamuoyuna çelişkili açıklamalar yapıldığı ileri sürülmüş" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Vasiyet miras
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