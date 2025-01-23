Annesinin feryadı yürekleri sızlattı! Kızıyla birlikte vefat Feray Kanpolat ünlü isimlerin stil danışmanıydı... Karadut ve Siyah Kalp detayı

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde çıkan yangın nedeniyle 79 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Çıkan yangında hayatını kaybedenler arasında ünlü isimlerin stil danışmanlığını yapan Feray Kanbolat ve kızı Kanbolat da var. Kanbolat'ın annesi kızı ve torununun kimlik tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumu'nda DNA örneği verdi.

Sema Şahin, kızı ve torununun hayatını kaybettiği yangından televizyondan haberdar olduğunu söyleyerek, "Ben anne olarak 2 canımı kaybettim, ben zaten öldüm. Otel sahiplerinden hesap soracağım. İmza kampanyaları başlatacağım.

'BANA GÖSTERMİYORLAR'

Bu işin peşini bırakmayacağım. Suçlu olanlar cezasını çeksinler. Ben şu anda bir anne olarak burada sürünüyorum. Benim kızım kurtarılamamış, küçücük kalmış, bana göstermiyorlar, kömürleşmiş. Ben DNA verdim. Bu itfaiyenin geç gelmesi eleştiriyorum, kınıyorum. Ve bu devletin bizleri başıboş bırakmamasını ve sahip çıkmasını istiyorum. Ben bu yaşta bu acıları tatile giden çocuklarımla yaşamamalıydım. Bunu görmemeliydim bu yaşta. Benim taptaze filizlerim ölmemeliydi.

Yangın merdiveni var mı yok mu, kapıları açık mı, bir uyarı levhası yok mu? Niçin otele girenlere böyle ahşap otelde öyle bir bilgilendirme yapılmadı. Bizim çocuklarımız uykuda vefat etti" ifadelerini kullandı.

Annesinin feryadı yürekleri sızlatan Feray Kanbolat'ın Karadut ve Siyah Kalp dizilerine stil danışmanlığını yaptığı öğrenildi. Kanpolat’ın ardından yapım şirketi Tims&B yayınladığı başsağlığı mesajında şu satırlara yer verdi:

“Bolu Kartalkaya’da çıkan yangın felaketinde birlikte çalıştığımız ekip arkadaşımız Feray Kanpolat ve kızı Oya Kanpolat’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhume Feray Kanpolat, Oya Kanpolat ve yangında yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, acılı aileleri başta olmak üzere yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.”

Karadut dizisinin yönetmeni Murat Saraçoğlu da “Karadut dizisinde birlikte çalıştığımız Feray arkadaşımızı ve kızını da kaybetmişiz. Dünya iyisi bir insandı. Allah rahmet eylesin” mesajını yayınladı.