Annesinin yaptıklarını anlatınca "Doktora götürün" yorumları yağdı! Seda Sayan "Başka rahatsızlıklar da var" diyerek açıkladı

Özel hayatı, açıklamaları ve yaptırdığı estetiklerle sık sık magazin manşetlerinde yer alan ünlü sanatçı Seda Sayan bu defa annesi Ayşe Gürsaçar ile gündem oldu.

Seda Sayan annesi Ayşe Gürsaçar hakkında şaşırtan açıklamalarda bulundu. Annesinin evinde çalışan yardımcılarının kendisini zehirleyeceklerine inandığını dile getiren Sayan, yemeklerini yiyip ilaçlarını alacağı zaman ya kendisinin ya da ablasının arandığını ve annesi Ayşe Gürsaçar'ın, ancak kendilerini görünce yemeğini yiyip ilaçlarını aldığını söyledi. Sayan'ın annesi hakkındaki açıklamaları şöyle;

"Annem evdeki kadınlara kafasını takıyor. Bunlar beni zehirleyecek diyor nedense. Anne seni niye zehirlesinler diyorum, sen bilmiyorsun diyor. Bu kadınlar beni öldürecek siz bilmiyorsunuz, zehirleyecek beni bunlar. Anne seni niye öldürsünler, sen ölürsen işsiz kalırlar diyorum, onlar iş bulur diyor."

Ünlü ismin bu açıklamaları sonrası sosyal medyada 'Acil doktora götürün' yorumları yapıldı. Seda Sayan ise; 'Doktora gösterin tavsiyesinde bulunanlara teşekkür ederim ama benim pamuk annem zaten doktor kontrolünde. Dua diliyoruz. Çünkü anneciğimin başka rahatsızlıkları da var.' yanıtını verdi.