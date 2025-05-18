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Apartman sakinleri fark etmiş! Eski oyuncudan acı haber: Cansız bedeni evinin balkonunda bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir dönem oyunculuk yaptığı öğrenilen Ahmet Fırat, evinin balkonunda ölü olarak bulundu. Fırat'ın cansız bedeni, apartman sakinlerinden birinin durumdan şüphelenerek ekiplere haber vermesiyle ortaya çıktı.

Apartman sakinleri fark etmiş! Eski oyuncudan acı haber: Cansız bedeni evinin balkonunda bulundu
Begüm Özkaynak

Olay, akşam saatlerinde Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 140. Sokak'ta bulunan üç katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinlerinden biri, evinin alt katındaki daireyi havalandırmak için indiği sırada, karşı dairenin balkonunda bir kişinin uzun süredir hareketsiz şekilde oturduğunu fark etti.

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Durumu şüpheli bulan vatandaş, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDEN SONRA BELLİ OLACAK

Yapılan kontrollerde, evinde yalnız yaşadığı öğrenilen Ahmet Fırat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Fırat'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

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BİR DÖNEM OYUNCULUK YAPIYORDU

Polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken, hayatını kaybeden Fırat'ın bir dönem oyunculuk yaptığı öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Oyuncu Sakarya Karasu balkon eski
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