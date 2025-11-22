MAGAZİN

Apartmanda 8 dairesi var! Orhan Pamuk komşularıyla davalık oldu

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, kentsel dönüşüm nedeniyle Cihangir'deki komşularıyla 3 yıldır davalık. Komşular "Yıkmayalım, güçlendirelim" diyor. Pamuk "Yıkalım, yeniden yapılsın" diye ısrar ediyor. 53 yıllık binayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Apartmanda 8 dairesi var! Orhan Pamuk komşularıyla davalık oldu
Öznur Yaslı İkier

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un pek çok eserini yazdığı 18 daireli Taray Apartmanı, Cihangir’de yaşayanlar için artık ciddi bir endişe kaynağına dönüşmüş durumda.

Taşıyıcı kolonlarında oluşan büyük çatlaklar nedeniyle binanın çökme tehlikesi bulunuyor ve yapı bir süre önce “riskli bina” olarak tespit edilerek kentsel dönüşüm sürecine dahil edildi.

Apartmanda 8 dairesi var! Orhan Pamuk komşularıyla davalık oldu 1

Ancak binanın sağlam olmadığı resmi raporlarla belirlenmiş olmasına rağmen, apartman sakinleri arasındaki anlaşmazlıklar yüzünden yıkm işlemi gerçekleştirilemiyor.

BİR TÜRLÜ ANLAŞAMIYORLAR

Orhan Pamuk, Taray Apartmanı'nın yıkılıp yeniden yaptırılmasını istiyor. Fakat bazı daire sahipleri, "Güçlendirilmesi yeterli" diyerek binanın yıkılmaması için ihtiyati tedbir kararı aldırdı. Pamuk bu nedenle komşularıyla 3 yıldır davalık.

Apartmanda 8 dairesi var! Orhan Pamuk komşularıyla davalık oldu 2

Yeniçağ yazarı Müge Dağıstanlı Erdoğan 53 yıllık binayla ilgili yeni gelişmeyi aktardı:

"Apartmanda 6 dairesi olan Orhan Pamuk komşularıyla bir toplantı yapmış. 'Dairesini satmak isteyen olursa bir kat fazla ödeyip alırım. Benim daireleri almak isterseniz, size düşük fiyata satayım. Ama yeter ki, bina yıkılıp yapılsın' teklifinde bulunmuş."

"2 kişi dairesini Orhan Pamuk'a satmış. Böylece ünlü yazarın apartmandaki ev sayısı 8'e yükselmiş, şu an 3 kat onun. Satışla 18 dairelik apartmanın yüzde 54 hissesine sahip olmuş. Daireleri neden topladığına gelince. Komşulara 'Burayı Orhan Pamuk Müzesi yapacağım'diyor."

Apartmanda 8 dairesi var! Orhan Pamuk komşularıyla davalık oldu 3

KOMŞLAR: APARTMANI ELE GEÇİRİYOR

"Evini satmayan, yıktırmak da istemeyen diğer 10 ev sahibi ise şöyle söylüyor: 'Bize sormadan gidip karot aldırdı', 'Apartmanı ele geçirmeye çalışıyor. Burayı müze yapacak', 'Mülk ihtirası başımıza büyük işler açtı. Onun yüzünden yapılan tahliye sonrası evlerimize hırsız girdi."

"İhtiyatı tedbir kararı nedeniyle kapısına mühür vurulan apartmanda şu an kimse yaşamıyor."

"Mahallede konuşulanlar ise şöyle: 'Orhan Pamuk'un apartmandaki 6 dairesinde 20-30 bin kitabı varmış, hepsini başka evlerine dağıtmış. Yani paraya ihtiyacı yok', 'Orhan Pamuk müteahhitlere taş çıkartacak ticari bir zekaya sahip, kentsel dönüşüm de ondan sorulur', 'Bu dava 3-4 yıl daha sürer."

Orhan Pamuk
